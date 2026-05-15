Пентагон / © Associated Press

Пентагон внезапно отменил развертывание американской бронетанковой бригады в Польше. Это часть усилий президента Дональда Трампа по сокращению присутствия США в Европе.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что решение неожиданно застало некоторых военных чиновников, поскольку снаряжение и некоторые военнослужащие бронетанковой бригады уже были в пути в Польшу.

Пентагон не сообщил, как эти сокращения вписываются в его общий план обороны Европы.

Спикер Пентагона отказался от комментариев. Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что Альянс сохранит мощное присутствие на своем восточном фланге.

Сенатор Джек Рид, демократ от штата Род-Айленд, высокопоставленный член Комитета Сената по делам вооруженных сил, во время вступительного заявления на слушаниях сказал, что армия сталкивается с дефицитом бюджета не менее $2 млрд в результате расширенных операций, включающих развертывание Национальной гвардии в Вашингтоне и подразделение.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в сообщении на X заявил, что остановка развертывания американских войск не касается Польши.

«Это дело не касается Польши — оно связано с ранее анонсированным изменением присутствия части вооруженных сил США в Европе. Быстро растущие возможности Вооруженных Сил Республики Польша и присутствие сил США в Польше усиливают восточный фланг НАТО», — заверил он.

Решение, вероятно, вызовет резонанс в Польше, ранее выражавшей готовность принять выводимых из Германии военных.

Америка начинает сокращать военное присутствие в Европе

Европейские союзники США прогнозируют новые решения президента Дональда Трампа по поводу американских войск в Европе. Среди возможных сценариев — сокращение контингента в Италии и Испании.

По информации Bloomberg, в НАТО также обсуждают другие возможные сценарии — в частности, сокращение участия США в военных учениях в Европе и перебрасывание части сил из стран, которые Вашингтон считает «менее лояльными», к союзникам, более близким к действующей администрации.

Польша и Литва завершили подготовку инфраструктуры к размещению дополнительных сил США, рассматривая перемещение американского контингента из Германии как ключевой шаг для сдерживания агрессии в регионе.

