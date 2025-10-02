- Дата публикации
Пентагон вводит полиграф из-за "толстых генералов" и "воук-идеологии": детали скандала
Более 5 тысяч сотрудников Пентагона должны подписать новые соглашения о неразглашении информации, соблюдение которых будут контролировать с помощью полиграфа.
Пентагон начал беспрецедентную кампанию по усилению контроля за своим персоналом. Более пяти тысяч сотрудников, как военных, так и гражданских специалистов, будут вынуждены подписать новые жесткие соглашения о неразглашении информации. Контроль их соблюдения будет осуществляться, в частности, с помощью полиграфа. Критики уже назвали это мероприятие "устрашением своих сотрудников".
Об этом сообщает издание BILD.
Поводом для драконовских мер стали резкие и скандальные выступления министра обороны Пита Хегсета и экс-президента Дональда Трампа перед сотнями генералов и адмиралов в Куантико.
Министр Хегсет обрушился на то, что он назвал "разложением армии под влиянием вук-идеологии". Его риторика была очень жесткой:
Он назвал высших офицеров "толстыми генералами".
Часть новобранцев он охарактеризовал как "ребят в платьях".
Также Хегсет заявил, что для службы, в том числе и для женщин, теперь будут действовать "мужские физические стандарты".
Дональд Трамп во время своего выступления поддержал эту риторику, заявив, что видит в стране "внутреннего врага". Он прямо заявил о готовности использовать армию против "развалившихся городов" типа Нью-Йорка и Чикаго, подчеркнув, что США находятся в состоянии "войны изнутри".
Реакция в стране оказалась очень полярной. Либеральные СМИ назвали происходящее "концом политкорректного командования", тогда как консервативные издания приветствовали "борьбу за восстановление военной морали".
В то же время политолог Джонатан Кристол в разговоре с BILD жестко раскритиковал такой подход:
"Использовать американские города как военные полигоны - опасный шаг. Хегсет и Трамп, похоже, не предполагают, в чем настоящая цель американского могущества. В первую очередь это гарантия того, что нам не придется прибегать к военному духу".
Напомним, ранее глава Пентагона Пит Гегсет объявил об окончании эры политкорректности, заявив, что больше не будет никаких парней в платья , поклонения изменению климата и гендерных иллюзий.