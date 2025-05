Пентагон "закручивает гайки" прессе: Хегсет ограничил доступ журналистов в здание

Журналисты не смогут попасть в Пентагон без спецпропуска и сопровождения официальных лиц / © Associated Press

Министр обороны США Пит Хегсет в пятницу, 23 мая, издал приказ об ограничении доступа журналистов в большинство зон и помещений Пентагона. Теперь для работы журналистам понадобится специальное разрешение и сопровождающий персонал на большей части здания Пентагона.

Об этом пишет Reuters.

«Хотя Минобороны по прежнему привержено принципу прозрачности, министерство в равной степени обязано защищать секретную разведывательную информацию (CSNI) и конфиденциальную информацию, несанкционированное раскрытие которой может подвергнуть опасности жизни военнослужащих США», — заявил Хегсет.

Он назвал защиту секретной информации национальной разведки и оперативную безопасность «постоянной необходимостью» для Пентагона.

Организация «Ассоциация прессы Пентагона», которая представляет интересы пресс-корпуса, освещающего деятельность вооруженных сил США, заявила, что новые правила представляют собой «прямую атаку на свободу прессы».

«Решение, как утверждается, основано на опасениях по поводу оперативной безопасности. Однако пресс-служба Пентагона на протяжении десятилетий имела доступ к незащищенным, несекретным помещениям в Пентагоне при республиканской и демократической администрациях, в том числе после атак 11 сентября 2001 года, без какой-либо обеспокоенности по поводу со стороны руководства Министерства обороны», — говорится в заявлении.

После того как в январе к власти пришел Дональд Трамп, Пентагон потребовал, чтобы несколько СМИ, включая New York Times, Washington Post, CNN и NBC News, освободили свои офисы в Пентагоне в рамках новой «ротационной системы». В результате аккредитацию в Пентагоне получили другие издания, лояльные к новой администрации Белого дома, такие как New York Post, Breitbart, Daily Caller и One America News Network.

Но у Трампа заявили, что этот шаг направлен на то, чтобы обеспечить равные условия для прессы и дать другим СМИ возможность войти в число членов пресс-корпуса.

В пятничном приказе Хегсета также говорится, что члены пресс-корпуса Пентагона будут нести личную ответственность за защиту секретной информации. Кроме того ожидается, что в ближайшее время Пентагон объявит о дополнительных мерах безопасности и усилении контроля за выдачей удостоверений для журналистов нового образца.

