Пентагон занижал количество гражданских жертв в результате авиаударов США — NYT

В издании пишут, что сотни жертв просто не учли, но определить их число уже невозможно.

США якобы скрывали подлинные данные о количестве мирных жителей, погибших в результате авиаударов в Афганистане, Ираке и Сирии в последние годы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Официальная статистика Пентагона говорит, что в результате авиаударов по позициям боевиков "Исламского государства" в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 1417 мирных жителей. В Афганистане, с 2018 года в результате авиаударов погибли 188 человек.

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The New York Times считает, что сотни жертв просто не учли, но определить их число уже невозможно. По словам журналистов, американские военные иногда ошибочно оценивали ситуацию, путая мирных жителей с террористами. В издании утверждают, что во время операций не учитывалось, что гражданские могут находиться в зданиях, где, по данным военных, базировались боевики.

Пентагон упрекают, что всего лишь 12% выявленных нарушений были расследованы. "Меньше чем в десяти случаях" США выплачивали компенсации семьям погибших и пострадавшим.

"Даже при наличии лучших в мире технологий случаются ошибки, вызванные неполной информацией или ее неправильной трактовкой. Мы расследуем каждый подтвержденный случай, и сожалеем о каждой потерянной невинной жизни", — заявил в свою очередь представитель Центрального командования (CENTCOM) ВС США Билл Урбан.

Напомним, что в Сирии в результате авиаударов со стороны Израиля погибли два мирных жителя, есть пострадавшие.

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