Пентагон запретил американским базам в Европе использовать российский газ

Распоряжение Минобороны США вступит в силу 30 августа.

В Министерстве обороны США внесли изменения в положение о военных закупках, запретив приобретение российских энергоресурсов для военных баз в Европе.

Сообщение Пентагона, которое вступит в силу 30 августа, опубликовано на сайте Федерального реестра.

Согласно этому документу, Минобороны США вносит изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS).

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"Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе", — говорится в документе.

В Пентагоне отметили, что ограничения будут распространяться только на Европу и не будут действовать, скажем, на азиатской территории Турции.

Напомним, ранее Минфин и Госдеп США внесли в список санкций девять физических лиц и несколько организации из России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального или к разработкам российской программы химического оружия.

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