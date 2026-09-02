Пентагон запустил специальные версии ChatGPT и Grok для военных

Пентагон / © Associated Press

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Пентагон расширяет использование искусственного интеллекта: около 3 млн военных и гражданских работников оборонного ведомства США получат доступ к специальным защищенным версиям ChatGPT и Grok.

Министерство обороны США запустило две адаптированные для своих нужд модели искусственного интеллекта – ChatGPT Mil от OpenAI и Grok for Government от xAI .

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Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на заявления Пентагона.

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Обе системы интегрировали в защищенную платформу GenAI.mil , которую американское оборонное ведомство использует для работы с генеративным искусственным интеллектом. Доступ к ней потенциально имеют более 3 млн. военных и гражданских сотрудников. В настоящее время платформой уже воспользовалось более 1,7 млн уникальных пользователей.

Зачем военным ChatGPT

Специальная версия ChatGPT Mil будет работать подобно обычному ChatGPT, однако в защищенной среде Пентагона.

Система поддерживает чат, работу с файлами, проектами и специально настроенными GPT. Ее планируют использовать, прежде всего, для работы с большими объемами документов, планирования, логистики, подготовки политик и административных задач.

В Пентагоне отмечают, что ChatGPT Mil предназначен для работы с неклассифицированными материалами, в частности, контролируемой несекретной информацией, и должен ускорить выполнение рутинных задач.

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Что будет иметь Grok for Government

В то же время, Grok for Government должен обеспечить военным и гражданским работникам Пентагона расширенные возможности анализа и соображения.

Среди функций системы – различные режимы обработки запросов, рабочие пространства, долговременные проекты и многократные сценарии работы, позволяющие сохранять и распространять накопленные знания внутри ведомства.

В Пентагоне ожидают, что Grok будет помогать выполнять задачи быстрее и точнее от анализа рынка при закупках до управления цепями поставок и логистики.

Ранее на платформе GenAI.mil уже стала доступной защищенная версия Google Gemini . Таким образом, Пентагон формирует систему, в которой работники могут выбирать различные модели ИИ в зависимости от конкретной задачи.

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Напомним, что ранее искусственный интеллект спас жизнь : ChatGPT разоблачил план убийства и обратился к правоохранителям

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