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Пентагон запустил специальные версии ChatGPT и Grok для военных
Пентагон запустил специальные защищенные версии ChatGPT и Grok для военных и гражданских работников Минобороны США. ИИ будут использовать для анализа данных, планирования, логистики и работы с документами.
Пентагон расширяет использование искусственного интеллекта: около 3 млн военных и гражданских работников оборонного ведомства США получат доступ к специальным защищенным версиям ChatGPT и Grok.
Министерство обороны США запустило две адаптированные для своих нужд модели искусственного интеллекта – ChatGPT Mil от OpenAI и Grok for Government от xAI .
Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на заявления Пентагона.
Обе системы интегрировали в защищенную платформу GenAI.mil , которую американское оборонное ведомство использует для работы с генеративным искусственным интеллектом. Доступ к ней потенциально имеют более 3 млн. военных и гражданских сотрудников. В настоящее время платформой уже воспользовалось более 1,7 млн уникальных пользователей.
Зачем военным ChatGPT
Специальная версия ChatGPT Mil будет работать подобно обычному ChatGPT, однако в защищенной среде Пентагона.
Система поддерживает чат, работу с файлами, проектами и специально настроенными GPT. Ее планируют использовать, прежде всего, для работы с большими объемами документов, планирования, логистики, подготовки политик и административных задач.
В Пентагоне отмечают, что ChatGPT Mil предназначен для работы с неклассифицированными материалами, в частности, контролируемой несекретной информацией, и должен ускорить выполнение рутинных задач.
Что будет иметь Grok for Government
В то же время, Grok for Government должен обеспечить военным и гражданским работникам Пентагона расширенные возможности анализа и соображения.
Среди функций системы – различные режимы обработки запросов, рабочие пространства, долговременные проекты и многократные сценарии работы, позволяющие сохранять и распространять накопленные знания внутри ведомства.
В Пентагоне ожидают, что Grok будет помогать выполнять задачи быстрее и точнее от анализа рынка при закупках до управления цепями поставок и логистики.
Ранее на платформе GenAI.mil уже стала доступной защищенная версия Google Gemini . Таким образом, Пентагон формирует систему, в которой работники могут выбирать различные модели ИИ в зависимости от конкретной задачи.
Напомним, что ранее искусственный интеллект спас жизнь : ChatGPT разоблачил план убийства и обратился к правоохранителям