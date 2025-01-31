Перед администрацией Трампа стоят два сложных вопроса: американский эксперт о Путине и переговорах

Перед администрацией президента США Дональда Трампа стоят два сложных вопроса. Во-первых, как заставить Путина сесть за стол переговоров и вести их честно. Во-вторых, как достичь урегулирования, которое было бы приемлемым для Путина и России, и отвечало минимальным потребностям США, украинских партнеров и наших европейских союзников.

Об этом в рамках дискуссии Совета по международным отношениям (CFR) "Обеспечение будущего Украины — что должны сделать Соединенные Штаты?" заявил Томас Грэхэм, почетный эксперт Совета по международным отношениям, спецпомощник президента США и старший директор по делам России в аппарате Совета нацбезопасности в 2004-2007 годах.

По словам Грэхема, пока непонятно, как этого добиться. Потому что единственное, что интересует Путина – это переговоры о капитуляции Украины.

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"Он выдвинул ряд требований: отказ (Украины – ред.) от членства в НАТО; признание аннексии четырех (украинских – ред.) областей; демилитаризация и денацификация; и, кстати, Запад должен снять санкции. Путин не видит причин для компромисса на этом этапе, потому что в его голове все идет так, как он хочет. Его экономика устойчива к западным санкциям. Он видит кадровые проблемы, с которыми сталкиваются украинцы. Он также видит слабую поддержку Запада. Поэтому, если вы сидите в Кремле, зачем вам вести переговоры? Время на моей (Путина – ред.) стороне", – отметил американский эксперт.

Напомним, Марко Рубио заявил, что будущее Украины под угрозой из-за войны и массовой эмиграции населения. Госсекретарь США отметил, что война в Украине затянулась. По его убеждению, необходимы переговоры и уступки с обеих сторон.

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