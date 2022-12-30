Перед Крымским мостом – километровые пробки: все автомобили проверяются рентгеном

Очереди образовались из-за того, что российские оккупанты проверяют все автомобили на Крымском мосту с помощью рентгена.

Перед Крымским мостом, соединяющим оккупированный полуостров с Россией, со стороны Кубани образовались огромные пробки из легковых автомобилей.

Об этом сообщает пропагандистское российское издание ТАСС.

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В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что очередь из автомобилей перед Крымским мостом со стороны Кубани достигла 5 км, проезд длится несколько часов. Днем 30 декабря в очереди находятся около 1,2 тыс. легковых автомобилей, длина пробки достигала почти 3 км.

Так водителям рекомендуют при планировании поездки закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.

Как ранее писали местные паблики, российские оккупанты проверяют все автомобили на Крымском мосту с помощью рентгена. Потому возникли огромные очереди. Между тем, в ведомственной охране минтранса причиной транспортного коллапса назвали резкий рост потока автотранспорта и большие багажи россиян.

Телеграмма-канал Mash сообщает, что пропускают только военную технику и пассажирские автобусы на выделенной полосе, а всех остальных просят вывернуть карманы.

ТСН.ua собрал прогнозы экспертов, а также украинских и иностранных чиновников и политиков по развитию событий в следующем году.

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