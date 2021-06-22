Перед матчем Евро-2020 в Дании разрисовали памятник Шевченко в российский триколор

Инцидент произошел вечером 21 июня перед матчем Дания-Россия на Евро-2020.

В Копенгагене неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко, раскрасив его в цвета российского флага.

Как сообщает посольство Украины в Дании, инцидент, вероятно, произошел 21 июня, накануне футбольного матча Дания-Россия на Евро-2020.

На фото видно, что кроме триколора, на памятнике сделали надписи "F*ck NATO" ( "К черту НАТО") и "Krim = Rusland", что с датского переводится как "Крым — это Россия".

Посольство решительно осудило это проявление вандализма, назвав его "провокацией против Украины".

"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира", — говорится в сообщении.

В ведомстве обратились в правоохранительные органы Дании с призывом начать немедленное расследование и наказать виновных.

"Недругам Украины напоминаем в очередной раз: "Крым — это Украина", а украинский дух не сломить", — добавили в посольстве.

Датское издание Ekstra Bladet также отмечает, что памятник разрисовали 21 июня вечером — перед самым матчем сборной России.

Напомним, сборная России позорно проиграла (1:4) национальной команде Дании в матче 3-го тура группы в Евро-2020 и финишировала последней в своем квартете.

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