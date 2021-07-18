Перед ослаблением карантина в Англии фиксируют рекордные показатели заболевания COVID в Британии

За сутки новых инфицированных зафиксировали больше 48 тысяч, умерло — 25 человек.

За последние сутки в Великобритании фиксируют рекордно высокий показатель инфицирования COVID-19 — 48 тыс. 161 новый случай, смертей - 25. За минувшие сутки было почти 54,7 тыс. новых случаев и 41 смерть. А неделю назад — около 32 тыс. новых случаев. Рост количества больных происходит на фоне будущего ослабления карантина в Англии, которое запланировано с понедельника, 19 июля.

В Британии уже идет массовая вакцинация всех желающих. С 66,65 млн населения первую дозу уже получили почти 46,3 млн человек, а полностью вакцинированы — почти 36 млн британцев. Об этом пишет Sky News.

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Напомним, с понедельника, 19 июля, в Англии смягчают большинство карантинных ограничений. В частности, будут отменены требования к социальному дистанцированию и ограничению социальных сборов. Также будет отменен масочный режим. Пабы, кафе и рестораны не обязывать обслуживать клиентов только за столиками, а на крупных мероприятиях на стадионе не будет ограничений по количеству зрителей. В то же время людям необходимо будет продолжить носить маски в общественном транспорте и на массовых собраниях, а владельцы развлекательных заведений будут проверять у гостей сертификаты о COVID-вакцинации.

Также до 16 августа должны смягчить требования относительно самоизоляции людей, которые имели контакты с больными COVID. Если контактное лицо уже имеет две прививки, то ему достаточно будет сдать тест и иметь отрицательный показатель, чтобы выйти из самоизоляции раньше, чем сидеть на карантине.

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