Перед падением российский Ил-76 вернулся из Сирии: что было на борту самолета — генерал СБУ

В этой провокации может несколько причин, в частности, дискредитировать Украину на международной арене.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, возглавлявший украинскую спецслужбу в 2014-2-15 годах, считает, что на борту упавшего в Белгородской области российского Ил-76 могло быть оружие.

Об этом он говорил в эфире телеканала "Еспресо".

"Этот самолет буквально вчера еще находился в очень дальних южных краях, из Сирии летел в обход через Египет и другие страны, обходя те страны, где нельзя летать российским военным самолетам и что-то привез в Белгород", — сказал экс-руководитель украинской спецслужбы, намекнув. что на борту могло быть оружие.

Утверждение российских военных об украинских пленных Виктор Ягун считает провокацией хотя бы потому, что "самолет не летел в Белгород, а летел из Белгорода".

"Фактов, вызывающих сомнения в правдивости этой информации [о пленных] есть множество, начиная с того, как активно включились в информационную компанию депутаты Госдумы и пропагандисты", — отметил он.

По словам генерала СБУ, у этой провокации может несколько причин, в частности, дискредитировать Украину на международной арене.

“[Показать], что они [ВСУ] не знают по ком стреляют и не понимают что делают; показать гражданам РФ – почему мы не совершаем обмен, мол, видите людоеды, они своих убивают. Другая [причина], чтобы таким образом предостеречь наших военных от сбития в будущем самолетов, потому что там могут быть военнопленные. А это фактически террористический акт, потому что использовать военных как прикрытие объектов — это военное преступление", — подчеркнул Ягун.

Напомним, на борту упавшего в среду, 24 января, грузового Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области, вероятно, были ракеты С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину.

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