Перед полномасштабным вторжением Россия уверяла США, что война в Украине не станет проблемой для РФ — NYT

Перед полномасштабным вторжением в Украину российские власти убеждали США, что война против Украины не будет иметь для РФ больших последствий.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев перед полномасштабным вторжением в Украину убеждал директора американского ЦРУ Уильяма Бернса, что для России война против Украины не станет проблемой.

Об этом пишет NYT в своем расследовании со ссылкой на бывшего посла США Джона Салливана и анонимных американских чиновников.

Так, в начале ноября 2021 Бернс и Патрушев встретились в Москве. Тогда Соединенные Штаты уже предполагали, что Путин рассматривает возможность полномасштабного вторжения в Украину. Во время той встречи Бернс предупредил Россию: если Путин решится на это – Запад ответит, а последствия для РФ будут серьезными.

Однако секретарь российского совета безопасности Патрушев заявил, что российские войска при правлении Путина настолько модернизировались, что " теперь могут конкурировать с Соединенными Штатами в военном плане".

Салливан рассказал, что тогда россияне были абсолютно убеждены в своей скорейшей победе и заявляли: "Для нас не будет проблемой делать то, что мы хотим".

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что российский диктатор Владимир Путин в начале 2021 года отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал его "пособником нацистов" из-за санкций против кума главы Кремля Виктора Медведчука.

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