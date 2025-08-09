Перед решающим разговором Трампа и Путина союзники собираются в Британии: что известно

Великобритания / © Getty Images

Реклама

В Лондоне в субботу запланирована встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми и вице-президента США Джей Ди Венса с украинскими и европейскими союзниками.

Об этом пишет Yahoo.

Основной темой станет обсуждение мирных предложений Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Реклама

Перед началом встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации Даунинг-стрит, лидеры согласились с тем, что переговоры в Лондоне станут важной платформой для поиска справедливого и устойчивого мира.

«Они согласились, что это будет жизненно важным форумом для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и крепкого мира», — сказал представитель Даунинг-стрит.

Участие в переговорах примут представители США, Украины и стран Европы. Встреча направлена на согласование позиции союзников накануне запланированных на 15 августа переговоров Дональда Трампа с российским лидером на Аляске.

Напомним, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе.

Реклама

По информации NYP, Трамп согласится на встречу с Путиным только при одном условии — он требует от Путина прямых переговоров с Зеленским

В Москве же выступают против участия Зеленского в переговорах с Трампом.

Также экспосол Великобритании в Украине Саймон Смит говорит, что важным вопросом остается то, как серьезно Трамп и Путин настроены завершить войну. По его словам, «фюрер» РФ уверен, что время на его стороне, а потому «все, что ему нужно делать, это продолжать работать и ждать, пока поддержка Украины сломается».

Напомним, Sky News пишет о том, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине. Пока нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою позицию на переговорах.