Перед штаб-квартирой НАТО официально подняли сине-желтый флаг Швеции (видео)

следующим сине-желтым флагом здесь может быть украинское, сказал генсек НАТО на церемонии.

В понедельник, 11 марта, возле штаб-квартиры НАТО официально подняли сине-желтый флаг Швеции, ставший 32-м членом Североатлантического альянса.

Видео транслировала пресс-служба НАТО.

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На церемонии поднятия флага присутствовали: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и шведская кронпринцесса Виктория.

Следует заметить, что Швеция имела нейтральный статус более 200 лет, однако вторжение РФ вынудило присоединиться к блоку.

"Швеция теперь является частью НАТО – гордым членом и союзником, вместе с нашими ближайшими друзьями и партнерами. Мы скромны, но одновременно и горды. Мы знаем, что ожидания от Швеции высокие. И мы имеем высокие ожидания от самих себя", – отметил он. .

Он добавил, что следующим сине-желтым флагом здесь может быть украинский.

Флаг Швеции официально подняли перед штаб-квартирой НАТО

Напомним, 7 марта Швеция официально стала членом НАТО.

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