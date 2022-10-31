Перед смертью отправил сообщение матери: в Москве застрелился известный российский бизнесмен

Причиной самоубийства русского ресторатора считают проблемы в деловой сфере.
Известный в России ресторатор и основатель пяти компаний в области питания Артем Асланян застрелился в элитном московском ЖК "Воробьевые горы".
Об этом сообщают РосСМИ.
По предварительным данным, 39-летний Артем Асланян совершил самоубийство. Он был основателем компаний премиум-доставки роли Bluefin и сети донерных "Истанбул Кебаб".
Тело бизнесмена обнаружил дворник. Перед смертью мужчина написал сообщение матери со словами о "заботах и надоевшей жизни".
Причиной самоубийства русского предпринимателя пока считают трудности в деловой сфере.
Известно, что Асланян накануне отметил день рождения.
Он был основателем пяти компаний, связанных с ресторанным бизнесом и услугами продуктов питания: "Москоу Фуд", "Парк Менеджмент", "Блюфин Москва Сити", "Истанбул Кебаб" и "Курская Площадь".
Ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что в случае ядерного удара по Украине президент РФ Владимир Путин может совершить самоубийство.
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