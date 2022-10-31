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Перед смертью отправил сообщение матери: в Москве застрелился известный российский бизнесмен

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Перед смертью отправил сообщение матери: в Москве застрелился известный российский бизнесмен

Артем Аспанян

Причиной самоубийства русского ресторатора считают проблемы в деловой сфере.

Известный в России ресторатор и основатель пяти компаний в области питания Артем Асланян застрелился в элитном московском ЖК "Воробьевые горы".

Об этом сообщают РосСМИ.

По предварительным данным, 39-летний Артем Асланян совершил самоубийство. Он был основателем компаний премиум-доставки роли Bluefin и сети донерных "Истанбул Кебаб".

Тело бизнесмена обнаружил дворник. Перед смертью мужчина написал сообщение матери со словами о "заботах и надоевшей жизни".

Причиной самоубийства русского предпринимателя пока считают трудности в деловой сфере.

Известно, что Асланян накануне отметил день рождения.

Он был основателем пяти компаний, связанных с ресторанным бизнесом и услугами продуктов питания: "Москоу Фуд", "Парк Менеджмент", "Блюфин Москва Сити", "Истанбул Кебаб" и "Курская Площадь".

Ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков предположил, что в случае ядерного удара по Украине президент РФ Владимир Путин может совершить самоубийство.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1662
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