Перед встречей с Путиным губернатор Волгоградской области отсидел 8-дневный карантин

Бочаров не появлялся на публике с 24 января и вышел в люди только, когда пришло время встречи с главой Кремля.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров восемь дней находился на карантине перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, Бочаров исчез из публичного пространства 24 января и появился на встрече с президентом 2 февраля.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Губернатор Волгоградской области впервые с 2014 года пропустил парад в честь победы под Сталинградом. Он не посетил торжество, ведь должен был встретиться с Путиным.

"Бочаров при всем желании не мог его принять: его ждала личная встреча с Путиным, и он из карантина как раз выходил в "чистую зону", – сообщил корреспондент издания.

Он также проинформировал, что до 24 января губернатор подписал более 10 постановлений и проинспектировал ремонт на аллее Героев, который формально уже завершился. После этого официальные документы утверждали заместители чиновника, которые на восемь дней получили статус временных исполняющих обязанности губернатора.

Напомним, Путин 2 февраля посетил Волгоград по случаю годовщины победы в Сталинградской битве. Перед его визитом местные власти приняли ряд беспрецедентных мер безопасности и открыли новые памятники, в частности – бюст советскому диктатору Иосифу Сталину.

Кроме того, перед приездом президента РФ в Волгограде баннерами закрыли разрушенные здания, выловили всех бездомных собак, нанесли на мокрый асфальт свежую разметку и отключили Интернет.

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