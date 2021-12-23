Перед встречей с Путиным политиков обрабатывают частицами серебра (видео)

Обрабатывают ли чем-нибудь самого президента — не показывают.
Появилось видео, как участников пресс-конференции Владимира Путина перед встречей с президентом дезинфицируют.
Соответствующее видео опубликовало издание Znak.com в Twitter.
Как сообщается, политиков обрабатывают ионами серебра.
На кадрах видно, как российские чиновники заходят в металлическую рамку и их опрыскивают чем-то похожим на пар.
Обрабатывают ли чем-нибудь самого президента, к сожалению, не показывают
Участников пресс-конференции Владимира Путина перед встречей с президентом обрабатывают частицами серебра. Обрабатывают ли чем-то самого президента, увы, не показывают pic.twitter.com/VF6Eo6ei62-- Znak.com (@znak_com) December 23, 2021
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