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Перед встречей с Путиным политиков обрабатывают частицами серебра (видео)

Перед встречей с Путиным политиков обрабатывают частицами серебра (видео)

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Перед встречей с Путиным политиков обрабатывают частицами серебра (видео)

Скриншот с видео

Обрабатывают ли чем-нибудь самого президента — не показывают.

Появилось видео, как участников пресс-конференции Владимира Путина перед встречей с президентом дезинфицируют.

Соответствующее видео опубликовало издание Znak.com в Twitter.

Как сообщается, политиков обрабатывают ионами серебра.

На кадрах видно, как российские чиновники заходят в металлическую рамку и их опрыскивают чем-то похожим на пар.

Обрабатывают ли чем-нибудь самого президента, к сожалению, не показывают

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