Перед встречей с Путиным политиков обрабатывают частицами серебра (видео)

Обрабатывают ли чем-нибудь самого президента — не показывают.

Появилось видео, как участников пресс-конференции Владимира Путина перед встречей с президентом дезинфицируют.

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Соответствующее видео опубликовало издание Znak.com в Twitter.

Как сообщается, политиков обрабатывают ионами серебра.

На кадрах видно, как российские чиновники заходят в металлическую рамку и их опрыскивают чем-то похожим на пар.

Обрабатывают ли чем-нибудь самого президента, к сожалению, не показывают

Участников пресс-конференции Владимира Путина перед встречей с президентом обрабатывают частицами серебра. Обрабатывают ли чем-то самого президента, увы, не показывают pic.twitter.com/VF6Eo6ei62 -- Znak.com (@znak_com) December 23, 2021

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