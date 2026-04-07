Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Мир
768
3 мин

Перед выборами Орбан подпишет нефтяное соглашение с США: что за этим стоит на самом деле

Венгрия и США подпишут соглашение о покупке нефти во время визита Джей Ди Венса в Будапешт.

Руслана Сивак
Виктор Орбан

Виктор Орбан / © Associated Press

Во вторник, 7 апреля, Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти у Соединенных Штатов. Подписание состоится во время визита вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт, всего за несколько дней до всеобщих выборов в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о соглашении США и Венгрии

Как сообщает издание, венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. согласится приобрести 500 000 тонн американской нефти примерно за 500 миллионов долларов. Информацию предоставило лицо, пожелавшее остаться анонимным из-за непубличного характера переговоров. Пока другие подробности соглашения не разглашаются.

Закупка производится на фоне того, что Mol ранее увеличила объемы импорта российского сырья, получив освобождение от санкций как от США, так и от Европейского Союза.

Официальное объявление о соглашении запланировано на совместной пресс-конференции вице-президента Джей Ди Венса и премьер-министра Виктора Орбана. Визит представителя администрации США расценивается как поддержка венгерского лидера накануне состоявшихся в воскресенье выборов 12 апреля.

По данным независимых опросов общественного мнения, Орбан может лишиться должности после 16 лет пребывания у власти. Известно, что президент США Дональд Трамп не раз поддерживал венгерского премьера, называя его своим идеологическим союзником.

Официальные встречи и риторика

Как сообщает DW, самолет вице-президента США приземлился в Будапеште 7 апреля, где его встретил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД назвал этот визит «историческим».

«Нет сомнений, что это золотой возраст для венгерско-американских отношений», — заявил Сийярто в соцсетях.

Помимо официальной встречи с Орбаном программа Венса предусматривает участие в предвыборном мероприятии премьер-министра. Ранее, 25 марта, Дональд Трамп на платформе TruthSocial призвал венгров голосовать за действующего главу правительства:

«Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель и имеет мою полную и абсолютную поддержку для переизбрания на должность премьер-министра Венгрии».

Предыдущее сотрудничество и ядерная энергетика

Как пишет Bloomberg, это не первое масштабное соглашение между администрациями. В ноябре прошлого года Орбан согласился на закупку 400 миллионов кубических метров сжиженного природного газа в течение пяти лет и заключил контракт на 114 миллионов долларов с Westinghouse Electric Co. на поставку ядерного топлива.

Также стороны подписали меморандум о приобретении до 10 малых модульных реакторов, стоимость которых может составить 20 миллиардов долларов. США также способствуют Mol в попытке приобрести контрольный пакет акций компании Naftna Industrija Srbije (NIS), находящейся под санкциями.

Позиция оппозиции и «российский фактор»

Также отмечается, что связки Виктора Орбана с Кремлем стали ключевой темой избирательной кампании. Оппозиционный лидер Петер Мадяр, чья партия Тиса лидирует в опросах, критикует действующего премьера за чрезмерное сближение с Россией. Мадяр пообещал вернуть страну в «европейский мейнстрим».

«Ни одно иностранное государство не может вмешиваться в венгерские выборы. Это наша родина. Венгерская история пишется не в Вашингтоне, не в Москве или Брюсселе, она пишется на улицах и площадях Венгрии», — заявил он.

Ни компания Mol, ни правительство Венгрии, ни посольство США в Будапеште официально не прокомментировали детали нового нефтяного соглашения по запросам журналистов.

Напомним, ранее журналисты обнародовали запись разговора Орбана с Путиным. Документы подтверждают, что Будапешт активно сотрудничает с Россией в пользу Кремля.

Также ранее Орбан выступил с громкими пророссийскими заявлениями. Политик потребовал от руководства Европейского Союза отказаться от санкций против Москвы и полностью возобновить закупку энергоносителей у государства-агрессорки.

