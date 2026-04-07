Перед выборами Орбан подпишет нефтяное соглашение с США: что за этим стоит на самом деле

Виктор Орбан

Реклама

Во вторник, 7 апреля, Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти у Соединенных Штатов. Подписание состоится во время визита вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт, всего за несколько дней до всеобщих выборов в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о соглашении США и Венгрии

Как сообщает издание, венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. согласится приобрести 500 000 тонн американской нефти примерно за 500 миллионов долларов. Информацию предоставило лицо, пожелавшее остаться анонимным из-за непубличного характера переговоров. Пока другие подробности соглашения не разглашаются.

Реклама

Закупка производится на фоне того, что Mol ранее увеличила объемы импорта российского сырья, получив освобождение от санкций как от США, так и от Европейского Союза.

Официальное объявление о соглашении запланировано на совместной пресс-конференции вице-президента Джей Ди Венса и премьер-министра Виктора Орбана. Визит представителя администрации США расценивается как поддержка венгерского лидера накануне состоявшихся в воскресенье выборов 12 апреля.

По данным независимых опросов общественного мнения, Орбан может лишиться должности после 16 лет пребывания у власти. Известно, что президент США Дональд Трамп не раз поддерживал венгерского премьера, называя его своим идеологическим союзником.

Официальные встречи и риторика

Как сообщает DW, самолет вице-президента США приземлился в Будапеште 7 апреля, где его встретил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД назвал этот визит «историческим».

Реклама

«Нет сомнений, что это золотой возраст для венгерско-американских отношений», — заявил Сийярто в соцсетях.

Помимо официальной встречи с Орбаном программа Венса предусматривает участие в предвыборном мероприятии премьер-министра. Ранее, 25 марта, Дональд Трамп на платформе TruthSocial призвал венгров голосовать за действующего главу правительства:

«Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель и имеет мою полную и абсолютную поддержку для переизбрания на должность премьер-министра Венгрии».

Предыдущее сотрудничество и ядерная энергетика

Как пишет Bloomberg, это не первое масштабное соглашение между администрациями. В ноябре прошлого года Орбан согласился на закупку 400 миллионов кубических метров сжиженного природного газа в течение пяти лет и заключил контракт на 114 миллионов долларов с Westinghouse Electric Co. на поставку ядерного топлива.

Реклама

Также стороны подписали меморандум о приобретении до 10 малых модульных реакторов, стоимость которых может составить 20 миллиардов долларов. США также способствуют Mol в попытке приобрести контрольный пакет акций компании Naftna Industrija Srbije (NIS), находящейся под санкциями.

Позиция оппозиции и «российский фактор»

Также отмечается, что связки Виктора Орбана с Кремлем стали ключевой темой избирательной кампании. Оппозиционный лидер Петер Мадяр, чья партия Тиса лидирует в опросах, критикует действующего премьера за чрезмерное сближение с Россией. Мадяр пообещал вернуть страну в «европейский мейнстрим».

«Ни одно иностранное государство не может вмешиваться в венгерские выборы. Это наша родина. Венгерская история пишется не в Вашингтоне, не в Москве или Брюсселе, она пишется на улицах и площадях Венгрии», — заявил он.

Ни компания Mol, ни правительство Венгрии, ни посольство США в Будапеште официально не прокомментировали детали нового нефтяного соглашения по запросам журналистов.

Реклама

Напомним, ранее журналисты обнародовали запись разговора Орбана с Путиным. Документы подтверждают, что Будапешт активно сотрудничает с Россией в пользу Кремля.

Также ранее Орбан выступил с громкими пророссийскими заявлениями. Политик потребовал от руководства Европейского Союза отказаться от санкций против Москвы и полностью возобновить закупку энергоносителей у государства-агрессорки.