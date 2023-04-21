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Перед заседанием "Рамштайна" Резников и Остин устроили отдельную встречу (видео)

Перед заседанием "Рамштайна" Резников и Остин устроили отдельную встречу (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Перед заседанием "Рамштайна" Резников и Остин устроили отдельную встречу (видео)

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин/Скриншот с видео

Резников сообщил, что в повестке дня "Рамштайна" – анализ сделанного, стратегия Украины на 2023 год, текущие потребности ВСУ.

Перед 11 заседанием в формате "Рамштайн" 21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели отдельную встречу в Германии.

Об этом сообщается на Twitter-странице Остина.

"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно", – говорится в сообщении министра обороны США.

В то же время Резников в своем аккаунте сообщил, что "Рамштайн" начинается", и на этот день приходится годовщина этого формата.

"В повестке дня – анализ сделанного, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных сил и распределение программ помощи всем подразделениям Вооруженных сил Украины. Мы чувствуем поддержку наших партнеров и продолжаем стремиться к победе", – говорится в заявлении украинского министра.

Напомним, в преддверии встречи в Рамштайне Резников анонсировал, что приоритеты Украины – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами.

Заметим, накануне "Рамштайна" в Киеве побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства попросил генсека Альянса помочь Украине "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники.

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Дата публикации
Просмотры
920
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