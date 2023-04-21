Перед заседанием "Рамштайна" Резников и Остин устроили отдельную встречу (видео)

Резников сообщил, что в повестке дня "Рамштайна" – анализ сделанного, стратегия Украины на 2023 год, текущие потребности ВСУ.

Перед 11 заседанием в формате "Рамштайн" 21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели отдельную встречу в Германии.

Об этом сообщается на Twitter-странице Остина.

"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно", – говорится в сообщении министра обороны США.

Это все, что касается мелодии с хорошим friend & counterpart @oleksiireznikov. В течение года, члены Украины обороны Контактная группа предоставляет значительные возможности в Украине. Мы будем поддерживать их для того, чтобы долго жить. pic.twitter.com/SlEbwehOr3 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 21, 2023

В то же время Резников в своем аккаунте сообщил, что "Рамштайн" начинается", и на этот день приходится годовщина этого формата.

"В повестке дня – анализ сделанного, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных сил и распределение программ помощи всем подразделениям Вооруженных сил Украины. Мы чувствуем поддержку наших партнеров и продолжаем стремиться к победе", – говорится в заявлении украинского министра.

Напомним, в преддверии встречи в Рамштайне Резников анонсировал, что приоритеты Украины – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами.

Заметим, накануне "Рамштайна" в Киеве побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства попросил генсека Альянса помочь Украине "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники.

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