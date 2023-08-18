Передача F-16 Украине: Дания подтвердили, что получили от США одобрение

Решение о поставках истребителей пока не принято.

Дания подтвердила, что получила от Соединенных Штатов Америки одобрение на передачу Украине современных истребителей F-16. ВСУ получат самолеты по окончании учений украинских пилотов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает TV2.

"Правительство несколько раз говорило, что передача является естественным следующим шагом после учебы. Мы обсуждаем это с ближайшими союзниками, и я ожидаю, что в ближайшее время мы сможем конкретизировать это", — отмечает датский министр обороны.

По его словам, Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине, Копенгаген получил от Вашингтона "дружественный ответ", говорит Расмуссен.

"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились в Соединенные Штаты, чтобы изучить наши варианты", — заявил глава МИД.

Впрочем, отмечает он, решение о поставках F-16 для Украины пока не принято. Ведь этот вопрос обсуждается с союзниками. Также министр отметил, что создана "международная коалиция с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов".

Как сообщалось, Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что США официально одобрили передачу истребителей F-16 Украине. В Белом доме предоставили Нидерландам и Дании официальные заверения, что Вашингтон утвердит все необходимые запросы на поставку самолетов.

К слову, ранее стало известно, в какой стране украинские пилоты приступят к обучению на F-16. Летчики начнут проходить обучение на самолетах в Дании.

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