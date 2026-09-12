Передача российских активов под контроль ЕС: Бельгия выступила против

Флаги Бельгии и ЕС / © flickr.com

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Бельгия не поддерживает возможный перенос российских замороженных активов из депозитария Euroclear в другую финансовую структуру под контролем Евросоюза.

Об этом рассказал бельгийский чиновник, информирует Общественное.

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На минувшей неделе министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Euronews заявил, что Европейский Союз может сменить держателя замороженных российских активов — передать их из Бельгии под контроль ЕС.

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В то же время бельгийское чиновник подчеркнул, что позиция страны по этому вопросу остается неизменной.

«Любое предложение по замороженным российским активам должно предусматривать полное и юридически безупречное решение, которое будет охватывать как активы, так и обязательства компании Euroclear и бельгийского государства», — сказал чиновник.

Он также отметил, что при принятии решения необходимо в полной мере учесть юридические риски, связанные с судебными процессами в России.

В частности, речь идет о решении, «вынесенном российским судом в июле в рамках апелляционного разбирательства».

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Ранее сообщалось, что министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна категорически выступает против использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Бельгии предлагает нормализовать отношения с Россией и получить дешевую энергию.

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