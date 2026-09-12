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Передача российских активов под контроль ЕС: Бельгия выступила против
В стране настаивают, что любое решение должно полностью учитывать юридические и финансовые риски.
Бельгия не поддерживает возможный перенос российских замороженных активов из депозитария Euroclear в другую финансовую структуру под контролем Евросоюза.
Об этом рассказал бельгийский чиновник, информирует Общественное.
На минувшей неделе министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Euronews заявил, что Европейский Союз может сменить держателя замороженных российских активов — передать их из Бельгии под контроль ЕС.
В то же время бельгийское чиновник подчеркнул, что позиция страны по этому вопросу остается неизменной.
«Любое предложение по замороженным российским активам должно предусматривать полное и юридически безупречное решение, которое будет охватывать как активы, так и обязательства компании Euroclear и бельгийского государства», — сказал чиновник.
Он также отметил, что при принятии решения необходимо в полной мере учесть юридические риски, связанные с судебными процессами в России.
В частности, речь идет о решении, «вынесенном российским судом в июле в рамках апелляционного разбирательства».
Ранее сообщалось, что министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна категорически выступает против использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Бельгии предлагает нормализовать отношения с Россией и получить дешевую энергию.