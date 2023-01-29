Передача Украине истребителей F-16: политический обозреватель США назвал два ключевых фактора принятия решения

Один из факторов, который влияет на принятие решения Америкой передать Украине истребители F-16 – это контроль над экскалацией. Второй – приоритет тяжелого обозрения, чем авиации на этом этапе войны.

Об этом рассказал блогер и политический обозреватель США Дмитрий Абрамсон в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

"Оценки риска эскалации последний месяц резко уменьшились в нашем руководстве. Поэтому сейчас мы видим, что массово пошла тяжелая бронетехника. Недавно был найден компромисс по танкам. С этой точки зрения, передача Украине F-16 не будет расцениваться, как недопустимая эскалация. Второе — это приоритет тяжелого вооружения, чем авиация", — заметил он.

По его мнению, есть несколько вариантов при положительном принятии по поставкам авиации Украине. Это либо передать МиГ от стран НАТО, либо более вероятный – истребители F-16.

"Если решение будет принято, что нужно поставлять авиацию, то может быть несколько сценариев. Один из них – это возвращение в Моги, которые можно поставлять из бывших стран Варшавского договора, а в те страны передать больше НАТИвской авиации. Второй вариант, который сейчас обсуждается еще более активно в СМИ Неофициальная информация из официальных источников Они (американские СМИ — ред.) говорят, что многие страны Европы будут обновлять авиацию с F-16 на, вероятно, на F-35 и что самолеты F-16 будет возможность отдать Украине. Но на это нужно иметь разрешение от США", — рассказал американский политический обозреватель.

Что касается возможных сроков поставки, Абрамсон считает, что это может занять несколько месяцев, пока самолеты F-16 будут на поле боя.

Я думаю, что сейчас идут конкретные обсуждения на эту тему, в частности об обучении пилотов и насколько это сейчас приоритетно. Я оптимистичен в этом вопросе, но это может занять несколько месяцев, пока эти самолеты окажутся на поле битвы. Вопрос не только в тренировке пилотов, но и в обслуживании самолетов. Это иногда занимает больше времени, чем обучение пилотов", — подытожил он.

Напомним, ранее секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, сколько Украине нужно самолетов F-16 и с чего может начаться их предоставление.

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