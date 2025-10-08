Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Москва пытается отговорить президента США Дональда Трампа от предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели глубоко на территории государства-агрессора. В Кремле заявляют, что передача Украине передовых военных технологий спровоцирует прямой конфликт между Россией и странами НАТО.

Об этом пишет The Washington Post

Последнее предупреждение высказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который предостерег администрацию Трампа от предоставления Украине этих ракет.

«Как вы понимаете, без программного обеспечения и пусковых установок сами ракеты — это лишь болванки. Соответственно, как на высоком уровне также заявляла российская сторона, гипотетическое применение таких систем возможно только при прямом участии американского персонала», — сказал он

При этом Рябков подчеркнул, что Россия призывает «руководство США подойти к этой ситуации трезво, разумно и ответственно».

В то же время он заявил, что импульс к решению «конфликта в Украине», который появился после августовской встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, «во многом исчерпан».

Ранее Путин лично предупредил, что передача вооружений ознаменует «качественно новую стадию эскалации», поскольку Украина якобы не сможет применять их без участия американского персонала. При этом хозяин Кремля предположил, что Трамп в конце концов откажется от этого шага, поскольку «умеет слушать».

Такие предупреждения со стороны Путина и других российских официальных лиц отражают тревогу Москвы по поводу возможности получения Украиной такого вооружения и, похоже, противоречат утверждениям Путина на прошлой конференции по внешней политике России о том, что эти ракеты «не изменят баланс сил на поле боя».

Если Трамп одобрит передачу Tomahawk Украине, это будет значительным поворотом в его политике в отношении войны, в зависимости от тех ограничений, которые Вашингтон установит на их использование.

До сих пор он сосредотачивался на попытках закончить войну и нормализовать отношения с Россией — сначала призывая к соглашению о прекращении огня (требование, которое приняла Украина, но которое неоднократно отклоняла Россия), а затем встретившись с Путиным на Аляске, внезапно отказавшись от стратегии настоять на прекращении огня.

Однако до сих пор администрация США не объявляла окончательного решения о продаже Tomahawk Украине.

«Я думаю, что хочу выяснить, что они собираются с ними делать. Куда они их направят? Думаю, мне нужно задать этот вопрос», — заявил Трамп репортерам в Овальном кабинете совсем недавно.

Напомним, каждая ракета Tomahawk способна быть носителем ядерного заряда, что является одной из главных причин паники диктатора.