Передача ядерного оружия Украине: Медведев в очередной раз пригрозил Западу "очевидными последствиями"

Запад может передать Украине ядерное оружие. У Путина такая угроза может рассматриваться как "подготовка к ядерному конфликту с Россией".

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ.

По словам рупора Кремля, последствия в случае передачи Киеву ядерного оружия "явны". Так, Москва воспримет это как "акт нападения на Россию".

"Самая угроза передачи ЯЗ киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к произошедшему акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в сфере ядерного сдерживания. Последствия очевидны", – завершил он.

Ранее Медведев в очередном порыве воинственности пригрозил переданием ядерных технологий России неназванным "врагам США". Также он намекнул на возможный удар по Европе "новым супероружием" — баллистическими ракетами "Орешник".

Читайте также: