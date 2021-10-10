Передается через укусы клещей и вызывает лихорадку: ученые обнаружили новый неизвестный вирус

Вирус получил название Йезо.

На северном острове Хоккайдо японские ученые обнаружили ранее неизвестный вирус, который может передаваться людям через укусы клещей и вызвать лихорадку.

Об этом говорится в пресс-релизе Университета Хоккайдо, чьи специалисты сделали это открытие.

Так, вирус был обнаружен в 2019 году, когда 41-летний мужчина был госпитализирован с лихорадкой и болью в ногах после укуса клеща во время прогулки по лесу.

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Второй случай с аналогичными симптомами был зарегистрирован в 2020 году. При этом тесты показали, что пациент не был инфицирован любыми известными вирусами, которые переносятся клещами в этом регионе. Оба случая характеризовались лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Генетический анализ вирусов, выделенных из образцов крови двух пациентов, обнаружил новый тип ортонаировируса (класс найровирусов), который включает в себя такие патогены, как вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго. Ученые проверили образцы крови еще нескольких пациентов, у которых с 2014 года наблюдались схожие симптомы после укусов клещей.

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По словам вирусолога Кейта мацуна, с 2014 года в Японии новым вирусом заразились по меньшей мере семь человек. Случаи смерти до сих пор не подтверждены.

Также у некоторых больных наблюдались нарушения функций печени. Кроме этого, специалисты Университета Хоккайдо также проверили образцы крови диких животных, в том числе оленей и енотов. Результаты исследования подтвердили наличие у них антител к новому вирусу.

Напомним:

В Индии начал распространяться смертоносный вирус Нипах (Nipah или NiV), который, как предупреждает ВОЗ, может вызвать новую пандемию. Естественными носителями этого вируса являются плодоядные летучие лисицы.

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