Передал ли Иран пусковые установки для баллистических ракет России: ответ источников Reuters

Пока не ясно, готово ли оружие к применению.

Иран не передал России мобильные пусковые установки в состав баллистических ракет ближнего радиуса действия Fath-360. Это подвергает сомнению возможность ввода этого оружия в эксплуатацию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Что известно

По мнению экспертов Reuters, может быть несколько причин, по которым пусковые установки не были отправлены. Одна из них состоит в том, что Россия может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет, как это сделал Иран. Другое указывает на то, что, удерживая пусковые установки, Иран оставляет пространство для новых переговоров с западными государствами по смягчению напряженности.

Министерство обороны России отказалось высказываться о полученных данных. Совет национальной безопасности США не отреагировал на запрос, а Пентагон отказался от комментариев. Представительство Ирана при ООН не отреагировало на просьбу объяснить ситуацию.

Напомним, поставки Ираном баллистических ракет в Россию будут иметь свои последствия не только для страны, поддерживающей государство-агрессору. Это может стать аргументом, чтобы убедить союзников Украины разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории РФ западным оружием.

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