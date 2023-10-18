Передозировка виагрой: похотливый мужчина объелся таблеток и попал в больницу

В Бразилии мужчина попал в больницу из-за передозировки виагрой.

Об этом пишет Daily Star.

46-летний житель Жуан-Пессоа выпил таблетки и вместо удовольствия ощутил сексуальную агонию.

Похотливый пациент страдал болезненной трехдневной эрекцией. Ему настолько было плохо, что, несмотря на стыд, все же решил обратиться к врачу.

Мужчина попал в больницу с передозировкой виагрой / Фото: Newsflash

Уролог Андре Бразилейро предупредил: "Силденафил, химическое название виагры, является безопасным лекарством. Однако, как и все лекарства, его необходимо применять под наблюдением врача. Среди населения распространена привычка к самолечению, и такие ситуации являются следствием этого. В этом случае при применении силденафила в дозах, превышающих норму, происходит следующее: для возникновения эрекции кавернозным телам полового члена нужно расслабиться и пропустить кровь. Когда пациент принял более высокую дозу силденафила, чем обычно, расслабление произошло чрезмерно, и поступившая в пещеристые тела кровь не вернулась к кровообращению, сохраняя эрекцию, которая впоследствии становится очень болезненной".

Он подчеркнул, что лекарство должен назначать специалист, а самолечение не рекомендуется для безопасности пациента.

Напомним, ученые обнаружили, что нужно сделать перед сексом, чтобы получить больше удовольствия. Они провели исследование сканирования мозга.

Читайте также: