Передумал лететь в Турцию?: встреча Путина и Эрдогана пока откладывается

Пока неизвестно, где именно состоится потенциальная встреча.
Ожидалось, что президент России Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Однако визит, очевидно, откладывается, по меньшей мере до сентября.
Об этом сообщает Anadolu.
Что известно
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре. Лидеры будут обсуждать, в частности, будущее "зернового соглашения".
"В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком будет такая возможность, мы с Путиным встретимся лично", – отметил Эрдоган.
В то же время, турецкий президент не уточнил, где именно могут состояться переговоры с российским диктатором. Речь также идет о том, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вскоре может посетить Россию.
В МИД Украины считают, что турецкий президент Реджеп Эрдоган может оказать давление на российского президента-диктатора Владимира Путина и вернуть "зерновое соглашение".
Читайте также: