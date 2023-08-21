Передумал лететь в Турцию?: встреча Путина и Эрдогана пока откладывается

Пока неизвестно, где именно состоится потенциальная встреча.

Ожидалось, что президент России Владимир Путин встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Однако визит, очевидно, откладывается, по меньшей мере до сентября.

Об этом сообщает Anadolu.

Что известно

Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре. Лидеры будут обсуждать, в частности, будущее "зернового соглашения".

"В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком будет такая возможность, мы с Путиным встретимся лично", – отметил Эрдоган.

В то же время, турецкий президент не уточнил, где именно могут состояться переговоры с российским диктатором. Речь также идет о том, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вскоре может посетить Россию.

В МИД Украины считают, что турецкий президент Реджеп Эрдоган может оказать давление на российского президента-диктатора Владимира Путина и вернуть "зерновое соглашение".

Читайте также: