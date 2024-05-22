Передумали?: с сайта правительства РФ исчез проект об изменении морских границ со странами Балтии (фото)

Россия планировала изменить свои морские границы в Балтийском море.
С сайта правительства России исчез законопроект Министерства обороны, предлагавший одностороннее изменение ее границ с Финляндией, Эстонией и Литвой в Балтийском море.
Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".
"Проект удален", - говорится в сообщении.
На сайте archive.is осталась сохраненная копия описания законопроекта, предложенного Минобороны РФ.
Изменение морских границ РФ в Балтийском море
Россия намеревалась в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Россияне хотели объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области.
Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на планы Кремля.
Главнокомандующий ВС Швеции предположил, как диктатор Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.
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