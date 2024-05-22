Передумали?: с сайта правительства РФ исчез проект об изменении морских границ со странами Балтии (фото)

Россия планировала изменить свои морские границы в Балтийском море.

С сайта правительства России исчез законопроект Министерства обороны, предлагавший одностороннее изменение ее границ с Финляндией, Эстонией и Литвой в Балтийском море.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода".

"Проект удален", - говорится в сообщении.

С сайта правительства РФ исчез проект об изменении морских границ со странами Балтии

На сайте archive.is осталась сохраненная копия описания законопроекта, предложенного Минобороны РФ.

Проект об изменении морских границ со странами Балтии

Изменение морских границ РФ в Балтийском море

Россия намеревалась в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Россияне хотели объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области.

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на планы Кремля.

Главнокомандующий ВС Швеции предположил, как диктатор Владимир Путин хочет контролировать Балтийское море.

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