Переехал в Германию из-за войны: детали об убийстве баскетболиста Ермакова и о подозреваемых подростках

17-летний Ермаков выступал за молодежную баскетбольную сборную Украины, а из-за войны перебрался в Германию и играл в тамошнем клубе.

Полиция Германии арестовала двоих подозреваемых в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, выступавшего за команду ART Giants из Дюссельдорфа. Это – 14-ти и 15-летний подростки, совершившие нападение на главном вокзале Обергаузена.

Об этом сообщает издание Rheinische Post.

Молодой баскетболист погиб в результате столкновения в Обергаузене на выходных. Полиция Эссена проводит расследование.

Что известно об убийстве Владимира Ермакова

По данным прокуратуры и полиции, около 20:15 на автобусной остановке на Вилли-Брандт-Плац в Обергаузене возникла ссора между двумя группами молодежи. Во время этой стычки четыре человека получили серьезные ножевые ранения. В частности, 17-летний украинец получил настолько тяжелые травмы, что через некоторое время умер в больнице. Детективы из отдела убийств полиции Эссена смогла арестовать двух подозреваемых в возрасте 14 и 15 лет.

Сначала между двумя группами людей возникла словесная перепалка в автобусе по дороге в центр Обергаузена.

"Когда участники вышли из автобуса на Вилли-Брандт-Плац, спор перерос в физическую схватку. По предварительным данным, также использовался нож", – сообщили в полиции.

Всего серьезно пострадали четверо молодых людей. Два украинских подростка в возрасте 17 (Ермаков) и 18 лет из Дюссельдорфа получили травмы, несовместимые с жизнью. По данным полиции, еще два молодых человека получили серьезные ранения — 14-летний сириец из Гельзенкирхена и 13-летняя немка ливанского происхождения из Обергаузена. Всех пострадавших доставили в больницы.

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Подозреваемые в убийстве украинского баскетболиста

Сначала подозреваемые скрылись с места преступления незамеченными. Утром 11 февраля полицейским удалось установить двух молодых людей, которых заподозрили в преступлении. Их временно задержали по месту жительства. По данным полиции, это 15-летний немец-турок из Гельзенкирхена и 14-летний немец-грек из Герне. Оба, как утверждается, уже фигурировали в уголовных делах.

Прокуратура Эссена подала заявку на ордер на арест за непреднамеренное убийство и тяжкие телесные повреждения против 15-летнего подростка, о чем уже объявил ответственный судья. После мер полиции другого – 14-летнего подростка – передали его законным опекунам, поскольку выдвинутое ему подозрение окончательно не подтвердилось.

Мотивы преступления пока не известны.

Напомним, Федерация баскетбола Киева сообщила, что 17-летний баскетболист-юниор Владимир Ермаков получил ножевое ранение и умер из-за его украинского происхождения.

Украинский баскетболист Владимир Ермаков/Фото с Facebook-страницы Федерации баскетбола города Киева

Как убийство Ермакова прокомментировали в клубе Art Giants Düsseldorf

В то же время в клубе Art Giants Düsseldorf, за который выступал Ермаков, сообщили: "Мы не можем делать никаких заявлений относительно точных причин смерти Владимира на этот момент. Гораздо важнее, чтобы мы были вместе в этот трудный час для него и его родственников, которые выжили. Как клуб, как семья, как друзья – в память о Владимире. Покойся с миром!"

"Мы грустим и прощаемся с нашим молодым игроком Владимиром Ермаковым, который в субботу вечером стал жертвой насильственного акта и погиб. 17-летний украинец был неотъемлемой частью нашей команды в Бундеслиге U-19, номинирован в национальную сборную U-18 и даже время от времени тренировался с нашими профессионалами", – говорится в заявлении клуба.

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Там также сообщили, что в результате жестокого нападения пострадал и одноклубник погибшего Артем Козаченко. К счастью, он выжил и сейчас находится в больнице.

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления", – сказали в Düsseldorf Giants.

Ермаков только летом 2023 года переехал Германии в связи с войной в Украине

Там отметили, что Ермаков только в июле 2023 года переехал в Дюссельдорф в связи с войной на Родине. По сообщению клуба, он нашел там новый дом.

"Владимира очень любили тренеры, одноклубники и друзья. Мы будем помнить молодого человека, чья повседневная жизнь характеризовалась чистой радостью жизни и спортивными амбициями", — отметили в Art Giants Düsseldorf.

Напомним, в МИД Украины сообщили, что взяли на особый контроль расследование убийства баскетболиста в Германии. Украинские консулы также контролируют лечение другого пострадавшего украинца в больнице Эссена. Его состояние стабильное.

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