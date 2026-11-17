Албания / © Associated Press

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Украинка Ирина Долженко оценила затраты на их комфортную жизнь в Албании минимум в 1500 евро на двоих. В эту сумму она еще не включила горючее, страховки, путешествия и большие покупки.

О своих расходах она рассказала в видео в Instagram .

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Долженко назвала Албанию одной из самых дешевых стран Европы, однако собственный подсчет ее удивил. В подписи к видео украинка призналась, что раньше ей казалось, что они тратят меньше.

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Больше денег идет на аренду, но Ирина отмечает площадь и расположение квартиры.

"Аренда квартиры нам обходится в семьсот евро в месяц, но за эти деньги мы живем в самом центре курортного городка в квартире сто сорок квадратных метров", - рассказала украинка.

К аренде прибавляется еще 100 евро на коммунальные услуги. Такие расходы Ирина объясняет тем, что в доме все работает на электричестве. После жилья больше средств забирает еда. На продукты, по ее подсчетам, уходит примерно 100 евро в неделю.

А вот вещи, по словам украинки, они вообще не покупают. Ирина говорит, что не находит, где их приобрести, зато раньше много денег и нервов тратила на местные салоны красоты. Однажды ей даже пришлось уехать в Украину, чтобы перекрасить волосы.

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Теперь на услуги салона во Вльоре она тратит не больше 100 евро в месяц. В подписи к сообщению Ирина заметила, что именно затраты на себя оказались меньше, чем она думала.

На рестораны, кофе и украинские мероприятия, по ее словам, уходит еще 200 евро в месяц.

Сколько тратят домохозяйства в Албании

По данным Института статистики Албании INSTAT, в 2025 году средние месячные потребительские расходы домохозяйства в стране составляли 95 227 лекарств (1054 евро) . Средний состав такого домохозяйства – 3,1 человека.

На продукты питания и безалкогольные напитки приходилось 39,8% общего потребительского бюджета. Однако исследование охватывает расходы домохозяйств, постоянно проживающих в Албании.

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