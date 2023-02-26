Переехало несколько автобусов: украинка, которая бежала от войны в Украине, погибла в Израиле

В израильском городе Хайфа правоохранители выясняют обстоятельства смерти 18-летней украинки Эмилии Мартыненко. В декабре 2022 года девушку переехало несколько автобусов. Семья погибшей намерена подать гражданский иск против компании, автобус которой, вероятно, сбил девушку.

Об этом пишут "Известия".

По информации правоохранителей, в ночь на 16 декабря 2022 года тело Эмилии было обнаружено на улице, по которой проходит маршрут системы скоростного автобусного транспорта "Метронит".

Известно, что непосредственный подозреваемый в гибели девушки — водитель автобуса, он покинул место ДТП, но его задержали через несколько часов.

Уже на следующий день следователи обнаружили следы крови умерешей еще на пяти автобусах "Метронита". Есть подозрение, что Эмилию переехали несколько автобусов транспортной системы, из-за чего стало сложно установить, какой именно из них повлек смерть. Также было установлено, что Эмилия была сбита за четыре часа до момента ее обнаружения. Она пролежала несколько часов на дороге, истекая кровью.

За несколько часов до смерти девушка звонила по телефону родным и рассказала, что находится на автобусной остановке возле клуба и что кто-то к ней пристает.

Известно, что Эмилия Мартыненко приехала в Израиль, чтобы спастись от войны в Украине и начать новую жизнь. Родители отправили ее в Хайфу, где проживают ее бабушка и дедушка.

Напомним, в Великобритании полиция, частные детективы и местные две недели искали женщину, которая загадочно исчезла 27 января, ее тело нашли в середине февраля, однако до сих пор неизвестно, как она умерла.

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