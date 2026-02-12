Переговоры Европы с Путиным: генсек НАТО прокомментировал

Генсек НАТО прокомментировал возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным / © ТСН.ua

Каждая страна, которая входит в Североатлантический альянс, может налаживать диалог с Кремлем, если это поможет остановить войну в Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе, комментируя инициативу французского президента Эмманюэля Макрона.

По его словам, каждая страна может делать то, что делает Франция.

«Я знаю, что они [французы] тесно координируют это с другими союзниками, с США, с европейскими союзниками. Есть полная прозрачность относительно того, что они делают. И я бы поощрял любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне», — сказал Рютте.

При этом генсек НАТО отметил ключевую роль США в дипломатических усилиях для прекращения войны в Украине.

«Именно американский президент [Дональд Трамп] сдвинул ситуацию с мертвой точки. Но я думаю, что любую инициативу, которая поможет положить конец этой войне и сделать это быстрее, следует поддерживать», — подытожил он.

Напомним, в декабре 2025 года Макрон заявлял, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние попытки США обеспечить мир в Украине потерпят неудачу.

Впоследствии премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала идею о необходимости диалога с Кремлем.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что в долгосрочной перспективе Евросоюзу придется восстанавливать баланс в отношениях с РФ.