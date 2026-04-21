Переговоры Ирана с США в Пакистане сорвались: что известно

Іран і США

Иран не будет участвовать в раунде переговоров с США, запланированном на среду в Пакистане.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В то же время, по информации Clash Report, стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже отменил свою запланированную поездку в Пакистан. Причины таких решений обеих сторон и информация о возможном переносе встречи не разглашаются.

Переговоры Ирана с США — последние новости

Напомним, переговоры между США и Ираном зашли в тупик: Тегеран официально отказался от второго раунда встреч в Исламабаде. Ситуация обострилась после обстрела американцами иранского судна в Ормужском проливе, который Иран назвал «агрессией».

По данным Reuters, стороны до сих пор имеют критические разногласия по ядерной программе, а предыдущие попытки диалога сопровождались угрозами со стороны Дональда Трампа.

Ранее в Тегеране уже объясняли свое решение жесткой позицией Вашингтона. В частности, речь идет о «завышенных требованиях», непоследовательности в переговорах, а также о продолжающейся морской блокаде, которую в Иране считают неприемлемой.

В ближайшие дни истекает срок двухнедельного перемирия между сторонами. Несмотря на формальное соблюдение договоренностей, ситуация остается напряженной. В частности, Иран в очередной раз отказался открывать Ормузский пролив, обвинив США в нарушении предварительных договоренностей.