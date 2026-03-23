Переговоры между США и Ираном: Тегеран отреагировал на заявление Трампа

Флаг Ирана / © Associated Press

Реклама

В Иране прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Так, иранская сторона заявляет, что информация не соответствует действительности.

Об этом пишет Clash Report.

Что говорит Иран о переговорах с США

Иранские медиа, связанные с Корпусом стражей исламской революции, отвергли заявления Трампа, утверждая, что никаких переговоров с США не было.

Реклама

«Борьба продолжается… и это еще одно поражение для дьявола. Трамп и Соединенные Штаты снова потерпели поражение», — сказал спикер Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Эбрахим Резаей.

Министерство иностранных дел Ирана также заявило, что никаких переговоров с Вашингтоном нет. Там обвинили Трампа в том, что он пытается выиграть время, пока продолжаются усилия по деэскалации в регионе.

Напомним, Трамп намекнул на возможный мир с Ираном. Он сообщил об «очень хороших и продуктивных переговорах о полном и безоговорочном прекращении наших военных действий на Ближнем Востоке». Так, американский лидер заявил, что дал указание военным отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период. Американский лидер акцентировал: в дальнейшем все будет зависеть от успеха встреч и обсуждений.