Переговоры между Украиной и Россией: дипломат сказал, какая страна может выступить посредником

Шольц мог бы обсудить вопрос с Путиным.

Германия может стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Украинская власть не против этого.

Об этом заявил бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник, пишет газета Berliner Zeitung.

По словам дипломата, германский канцлер Олаф Шольц может заняться этим вопросом.

"Шольц мог бы проявить творчество, а также использовать дипломатические каналы Германии, чтобы изучить вопрос, есть ли смысл в переговорах с Путиным"

Он подчеркнул: посольство Германии до сих пор работает в Москве.

"И главное, что мы, украинцы, доверяем немцам", — отметил Мельник.

Дипломат также прокомментировал сигналы диктатора по поводу потенциального посредничества Китая, Бразилии и Индии, мол, он поддерживает надежные контакты с лидерами этих государств.

"Украина таких посредников не воспринимает", — подытожил он.

Ранее говорилось, что Соединенные Штаты помогут Украине получить достаточно сильную позицию на момент начала переговоров о завершении войны с РФ.

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