Эксканцлер Германии Герхард Шрёдер рассказал, что мог стать посредником в переговорах между Украиной и Россией в 2014 году. Его просили передать послание Владимиру Путину.

Об этом Шрёдер рассказал в интервью Berliner Zeitung.

"В 2022 году он получил запрос от Украины о том, могу ли я стать посредником между Россией и Украиной. Вопрос состоял в том, смогу ли я передать послание Путину. Приходил и кто-то, кто имел очень близкие отношения с самим украинским президентом – это Рустем. Умеров, нынешний министр обороны Украины. Он принадлежит к крымскотатарскому меньшинству. Тогда встал вопрос: как положить конец войне?", – сказал он.

"США сорвали переговоры"

По словам Шредера, речь шла о:

Выход Украины из членства в НАТО, но она все равно не сможет выполнить эти условия;

Проблема речи. Украинский парламент упразднил двуязычие, и, по мнению политика, это нужно изменить;

Донбасс остается частью Украины. "Но Донбассу нужна большая автономия. Рабочей моделью могла стать модель Южного Тироля", – утверждает Шрёдер.

– Украине также необходимы гарантии безопасности, которые должен предоставить Совет Безопасности ООН и Германия;

Крым. "Как давно Крым был российским? Для России Крым не просто регион, а часть ее истории. Войну можно было бы закончить, если бы геополитические интересы не коснулись", – считает Шредер .

Как уверяет Шредер, единственные люди, которые могли бы урегулировать войну против Украины, это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили.

"Сначала им пришлось расспрашивать американцев обо всем, что они обсуждали. У меня было два разговора с Умеровым, потом разговор лицом к лицу с Путиным, а потом с посланником Путина. Но в конце концов ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти", потому что все остальное решалось в Вашингтоне, потому что результатом теперь будет то, что Россия будет теснее связана с Китаем, чего Запад не должен желать.

Шредер также выразил мнение, что европейцы потерпели неудачу. Окно должно появиться в марте 2022 года. Украинцы были готовы говорить о Крыме. Это тогда подтвердила газета Bild. По мнению Украины, массовые убийства в Буче, совершенные россиянами, привели к прекращению переговоров.

"Я думаю, американцы не хотели компромисса между Украиной и Россией. Американцы верят, что смогут сдержать россиян. Теперь дело так, что ограничивающие США два игрока, Китай и Россия объединяют свои силы. Американцы считают, что они достаточно сильны"., чтобы держать обе стороны под контролем. По моему скромному мнению это ошибка. Вы только посмотрите, как сейчас раздирается американская сторона. Посмотрите на хаос в Конгрессе", — говорит Шредер.

Эксканцлер Германии предполагает, что мирный план можно восстановить. И единственные страны , которые могут это инициировать, – Франция и Германия. На вопрос о том, как можно доверять россиянам, которые пренебрегают договоренностями и могут пойти дальше, Шредер сказал:

"У нас нет угрозы. Этот страх перед приходом российских абсурден. Как они собираются победить НАТО, не говоря уже об оккупации Западной Европы?", — подытожил политик.

Напомним, правительство Германии выделит еще 200 миллионов долларов на восстановление Украины.