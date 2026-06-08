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Переговоры между Украиной и Россией: в СМИ назвали неожиданного посредника
По данным издания, религиозный лидер, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным уже в этом месяце.
Иерусалимский православный патриарх Феофил III может выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной о прекращении войны. Президент США Дональд Трамп вроде бы согласовал его кандидатуру.
Об этом сообщают источники израильского Ynet, знакомые со встречей, состоявшейся в прошлый четверг в Белом доме в Вашингтоне.
По информации издания, встреча длилась недолго — около 40 минут. Она прошла якобы на фоне усилий Трампа по прекращению боевых действий между Украиной и страной-агрессорской Россией. В частности, обсуждалась возможность того, чтобы патриарх помог установить канал связи между Москвой и Киевом.
«Феофила считают доверием обеих сторон благодаря его положению в православном мире и участию в прошлых дипломатических и гуманитарных усилиях, включая прошлые контакты между Россией и Израилем по освобождению израильского путешественника Наами Иссахар из российской тюрьмы», — отмечают авторы издания.
По данным интернет-медиа, религиозный лидер, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным уже в этом месяце в рамках этой инициативы.
Переговоры России и Украины — последние новости
На днях стало известно, что российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал к Владимиру Зеленскому , чтобы якобы передал Путину послание о мирных переговорах. Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, в сообщении говорилось о готовности лидера Украины встретиться с российским диктатором на первом двустороннем саммите.
В то же время Путин на своем Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что в конце мая ему позвонил по телефону «один из представителей российских бизнес-кругов» и сообщил, что его пригласили в Киев. По его словам, эта встреча прошла 21 мая.