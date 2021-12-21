Переговоры НАТО и России могут состояться уже в начале 2022 года — Столтенберг

Переговоры НАТО и России могут состояться уже в начале 2022 года — Столтенберг

Диалог с Россией будет проходить с консультациями с европейскими партнерами Альянса, в частности, с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет инициировать в новом году проведение диалога с Кремлем по поводу европейской безопасности в формате заседания Совета Россия-НАТО.

Как сообщили на официальном сайте НАТО, об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Румынии Николаем Чуке в Брюсселе.

На этой встрече, в частности, обсуждали наращивание российского военного присутствия у границ Украины. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что "несмотря на международные призывы к прозрачности и деэскалации, наращивание продолжается".

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“Мы четко дали понять, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь очень высокую цену. Мы также продолжим поддерживать нашего близкого партнера Украину как политически, так и практически. И мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за право Украины выбирать свой путь", — заявил во время пресс-конференции Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заверил, что Североатлантический союз остается готовым к содержательному диалогу с Россией, и выразил намерение созвать новое заседание Совета Россия-НАТО в начале следующего года. Он также добавил, что любой диалог должен основываться на основных принципах европейской безопасности и что он должен проходить по консультациям с европейскими партнерами НАТО, включая Украину.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заверил, что НАТО никогда не пойдет на компромисс по вопросам безопасности Украины.

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