Переговоры о мире: глава МИД Турции сделал неожиданное заявление

Переговоры между Украиной и Россией

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары вновь предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией по вопросу прекращения войны.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Оттаве.

По словам Фидана, Турция выступает за скорейшее завершение войны дипломатическим путем и на основе международного права, однако нынешний переговорный процесс находится в состоянии застоя.

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«Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На нынешнем этапе мы видим, что в дипломатическом процессе наступил застой, боевые действия набрали обороты, а стороны сосредоточились на стремлении добиться военных успехов», — отметил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что Анкара уже передала соответствующие сигналы сторонам и готова вновь собрать делегации Украины и России для продолжения переговоров.

«В этом контексте хочу заявить мировой общественности, так же как мы уже сообщили сторонам, что мы готовы вновь собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране», — заявил он.

В контексте саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, турецкий министр также обратил внимание на более широкий контекст безопасности, отметив, что война в Украине влияет на переоценку оборонных возможностей стран Североатлантического альянса и развитие их оборонной промышленности.

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Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и РФ— впервые с 2022 года. Однако существенного прогресса достигнуто не было.

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