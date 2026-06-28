Переговоры о мире между Украиной и РФ: еще одно государство выдвинуло Путину жесткое требование

Приднестровье / © ТСН.ua

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Молдова хочет, чтобы Путин забрал свою армию из Приднестровья, и этот вопрос может войти в мирные переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны.

Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду в эфире Pro TV Chișinău, передает Moldpres Md.

Глава государства в очередной раз подчеркнула, что присутствие российских войск на территории Республики Молдова, а именно в Приднестровье, является незаконным. По ее словам, этот вопрос постоянно поднимается и молдавской стороной, и европейскими партнерами.

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«Приднестровский регион — часть Республики Молдова. Конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион. Самая большая проблема — незаконное присутствие российских войск. Понятно, что каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают», — сказала она.

Она отметила, что в случае возможных переговоров по завершению войны в Украине ЕС может также принять во внимание «приднестровскую проблему, в частности, мирный вывод российских военных из региона».

Санду выразила надежду, что вместе с Европой им удастся «решить эту проблему».

Напомним, Министерство иностранных дел РФ в очередной раз запугивает своих граждан об «опасностях», которые якобы ожидают их в Молдове.

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