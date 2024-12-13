Переговоры о мире между Украиной и Россией: в NBC назвали дату, когда Трамп планирует достичь соглашения

Дональд Трамп планирует достичь соглашения о перемирии между Украиной и Россией в первый день своего президентства.

Команда национальной безопасности новоизбранного президента Дональда Трампа провела дискуссии с Белым домом и украинскими лидерами в рамках согласованных усилий, чтобы найти способ положить конец войне с Россией.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники, осведомленные в этом вопросе.

Советники Трампа и кандидаты в кабинет министров, имеющие разные взгляды на Украину, еще не представили Киеву концептуальный или конкретный мирный план, сообщили источники.

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Избранный президент пообещал прекратить конфликт еще до своей инаугурации на следующий месяц, назвав жертвы с обеих сторон "трагедией". Однако в своих публичных комментариях он направил неоднозначные сигналы, призывая Россию к миру, но также предполагая, что он может сократить военную помощь США Украине или снова ввести ограничения на использование Киевом американских ракет большой дальности против целей внутри России.

Несмотря на обещания Трампа быстро прекратить войну, остается непонятным, сможет ли он убедить президента России Владимира Путина прекратить боевые действия, поскольку силы Москвы завоевывают позиции на востоке Украины. Также непонятно, общалась ли команда Трампа с правительством Путина по Украине, и если да, то что было передано обеими сторонами.

Когда его спросили у Meet the Press, активно ли он работает над прекращением войны, Трамп ответил: "работаю", но отказался сказать, общался ли он с Путиным после ноябрьских выборов.

"Я не хочу ничего об этом говорить, потому что я не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", – сказал Трамп.

Переходная команда отказалась комментировать, передал ли союзник Путина премьер-министр Венгрии Виктор Орбан какое-либо сообщение от России Трампу во время его недавнего визита в Мар-а-Лаго.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим преемником, конгрессменом Майком Уолцем, штат Флорида, назначенный Трампом на эту должность, сообщили высокопоставленный чиновник администрации и другие источники, знакомые с этим вопросом. Они сосредоточились на обмене соответствующей информацией, но не изучали стратегию прекращения войны или обеспечения прекращения огня, сообщил один из источников.

Преимущество этих обсуждений состоит в том, что они гарантируют, что переходная команда Трампа не будет удивлена какими-либо действиями администрации Байдена по отношению к Украине к инаугурации новоизбранного президента в январе, сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Когда Трамп хочет заключить соглашение о перемирии

Трамп серьезно настроен на то, чтобы добиться перемирия между Украиной и Россией в первый день своего президентства. При этом команда Трампа пока не сообщила Владимиру Зеленскому о каких-либо потенциальных планах.

"Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы достичь перемирия в первый день", — сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Команда Трампа прилагает все усилия, чтобы приостановить боевые действия, что откроет путь к мирным переговорам, но вызовы остаются страшными, поскольку война приближается к трехлетней отметке.

Отвечая на вопрос, сотрудничают ли Уолз и другие члены переходной команды Трампа с администрацией Байдена над планом прекращения огня, представитель переходного периода Брайан Хьюз сказал: "Конгрессмен Уолтс и советник по национальной безопасности Джейк Салливан поддерживают контакт по многим вопросам. Цель состоит в том, чтобы мир понял, что есть желание воспринимать переходный период как сильный Америку, которая работает ради мира и стабильности во всем мире, пока новоизбранный президент Трамп не принесет присягу".

Команда Трампа пока не сообщила правительству президента Украины Владимиру Зеленскому о каких-либо потенциальных планах, утверждают два источника, близкие к Киеву, и бывшие официальные лица США, которые общаются с украинскими официальными лицами. Но недавние встречи и разговоры между Зеленским, Трампом и их советниками были конструктивными, включая личную встречу в Париже при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщили источники.

"Пока атмосфера взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, была положительной", — сказал один из источников.

Когда глава штаба Зеленского Андрей Ермак на прошлой неделе провел переговоры с Китом Келлоггом, избранным Трампом на должность спецпредставителя США в Украине, к встрече присоединился новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп считает Путина проблемой

Украина и ее сторонники в Вашингтоне и Европе волновались, что Трамп вернется в Белый Дом, считая, что Киев является главным препятствием для прекращения войны. Но сообщения новоизбранного президента в социальных сетях свидетельствуют о том, что он считает проблемой Путина, а не Украину, сообщили два источника и бывшие чиновники США.

"Такое ощущение, что Трамп сам понимает, что украинцы не препятствуют миру", — отметил источник.

В воскресенье Трамп написал в соцсетях, что Зеленский и Украина готовы к мирному соглашению и Путину пора "действовать".

Но нет никаких признаков того, что Путин готов пойти на уступки или что его общая цель по эффективному контролю над Украиной изменилась, заявил Джон Гербст, бывший посол США в Украине.

Импульс меняется в пользу России на поле боя на востоке в последние недели, поскольку Украина борется с нехваткой людей, и, как следствие, Кремль не захочет прекращать боевые действия, говорят аналитики и бывшие американские дипломаты. Кроме того, Россия не захочет соглашаться на прекращение огня, пока украинские войска будут продолжать удерживать территорию внутри России в Курской области.

Российский сторонник жесткой линии, имеющий тесные связи с Кремлем, заявил в недавних интервью, что любая попытка Трампа покончить с войной будет обречена, если не состоятся более широкие переговоры, направленные на решение проблем безопасности Москвы. Константин Малофеев, российский магнат и ультранационалист, сказал Financial Times, что Путин, скорее всего, отклонит мирное предложение, выдвинутое Келлоггом несколько месяцев назад, прежде чем Трамп избрал его на должность представителя США в Украине.

В начале этого года Келлогг предложил подтолкнуть обе стороны к мирным переговорам, угрожая прекратить военную помощь Украине, если она не согласится на переговоры, и увеличить поставки оружия Киеву, если Москва откажется сесть за стол переговоров. План исключает вступление Украины в Альянс на 10 лет.

Согласно плану, Украина должна принять нынешние линии фронта, по крайней мере на данный момент, и могла бы вернуть утраченные территории только дипломатическими или политическими средствами.

Команда Трампа, вероятно, отвергнет давнюю цель Украины окончательно присоединиться к альянсу НАТО как способ попытки убедить Россию начать мирные переговоры с Киевом, сообщили осведомленные источники. Некоторые участники Альянса могут предложить Украине гарантии безопасности. Зеленский предложил идею размещения иностранных войск в стране до вступления Киева в альянс НАТО.

Переходная команда Трампа отказалась комментировать, как Трамп относится к идее запрета Украине вступать в НАТО на неопределенный срок или в течение определенного периода времени.

Ранее в этом году официальные лица Байдена взвешивали, стоит ли оказывать давление на трансатлантический альянс, чтобы прислать Украине приглашение присоединиться. Но эта идея была отвергнута после того, как Трамп выиграл выборы в ноябре, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Представитель администрации Байдена заявил, что для Трампа было бы серьезной ошибкой настаивать на заключении мирного соглашения, которое запретило бы Украине стать частью НАТО в обозримом будущем. Это было бы большим достижением для Путина — продвижение его стратегических интересов, не давая Украине стать частью военного оплота Запада против Москвы — и почти оправдало бы вторжение его в Украину, сказал чиновник.

Ранее спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлогг заявил, что верит в то, что между Украиной и Россией все решится в течение следующих нескольких месяцев.

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