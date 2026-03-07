Переговоры о мире в Украине: Трамп неожиданно объяснил свое участие

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвал свою вовлеченность в переговоры о мире между Россией и Украиной «услугой для Европы».

Заявление американского лидера, которое он сделал 7 марта, цитирует Clash Raport.

Трамп подчеркнул, что между Россией и Украиной существует «огромная ненависть», которая якобы мешает достижению мира.

«Им очень трудно этого достичь. Это очень, очень трудно. Посмотрим, что будет. Мы много раз были близки, но одна или другая сторона отступала», — сказал он.

При этом американский президент добавил, что в случае отсутствия мира в Украине США «не проиграют».

«Они проиграют. Это не очень влияет на нас, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как услугу Европе. На всю жизнь», — неожиданно подытожил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп набросился с критикой на украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что якобы именно он, а не Путин или агрессивная политика РФ, является препятствием для заключения мирного соглашения.

Трехсторонние переговоры Украины, США и России: что известно

Напомним, спецпредставитель США Стив Уиткофф недавно заявил, что трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России продолжаются, и уже в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Главной целью этих дискуссий является достижение мирного соглашения, которое должно окончательно завершить войну.

Ранее западные СМИ сообщили, следующий раунд трехсторонних переговоров отложили на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что перенос даты трехсторонних переговоров не связан с остановкой работы группы. Это стало следствием обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

По словам Зеленского, Украина будет продолжать переговорный процесс по окончанию войны, когда США будут готовы работать так, как договаривались.