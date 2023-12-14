Переговоры о помощи Украине продолжат: Сенат США отложил праздничные каникулы — лидер демократов

Ранее Шумер назвал позицию республиканцев по отношению к границе "попыткой захватить заложников".
Сенат США будет работать на следующей неделе, отложив праздничные каникулы, поскольку переговоры о помощи Украине и безопасности границ продолжаются.
Об этом сказал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, пишет CGTN America.
Отметим, что Шумер назвал позицию республиканцев по отношению к границе "попыткой захватить заложников", а также призвал республиканцев поддержать Украину и подумать, соответствует ли их политика интересам Соединенных Штатов.
US Senate will be in session next week, delaying holiday recess, as talks on Ukraine aid, border security continue, Schumer says— CGTN America (@cgtnamerica) December 14, 2023
Ранее сообщалось, что американские конгрессмены ушли на каникулы, не приняв помощь Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера по продлению на неделю работы обеих палат Конгресса США по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.
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