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Переговоры о помощи Украине продолжат: Сенат США отложил праздничные каникулы — лидер демократов

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Переговоры о помощи Украине продолжат: Сенат США отложил праздничные каникулы — лидер демократов

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер / Фото: cbsnews.com

Ранее Шумер назвал позицию республиканцев по отношению к границе "попыткой захватить заложников".

Сенат США будет работать на следующей неделе, отложив праздничные каникулы, поскольку переговоры о помощи Украине и безопасности границ продолжаются.

Об этом сказал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, пишет CGTN America.

Отметим, что Шумер назвал позицию республиканцев по отношению к границе "попыткой захватить заложников", а также призвал республиканцев поддержать Украину и подумать, соответствует ли их политика интересам Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены ушли на каникулы, не приняв помощь Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера по продлению на неделю работы обеих палат Конгресса США по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.

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Дата публикации
Просмотры
943
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