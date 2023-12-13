Переговоры о вступлении Украины в ЕС: какие шансы на успех во время саммита

Европейские чиновники оценивают шансы на успех в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз на уровне 20-30%. Хотя ввиду последних заявлений, эта оценка кажется даже слишком высокой.

Об этом говорится в статье Европейской правды.

Публично провал не признают

Журналисты отмечают, что к отказу готовится также украинское руководство. Владимир Зеленский после разговора с премьером Венгрии Виктором Орбаном не исключает, что "вето" будет. "Если Венгрия заблокирует решение ЕС – это означает, что вето наложил Путин", – считает украинский президент.

Впрочем, "полного провала" все равно не будет. По крайней мере, публично, говорят аналитики, его не признают. Пока можно с почти абсолютной уверенностью говорить, что:

саммит ЕС примет решение о финансовой помощи для Украины даже без участия Венгрии;

Украине могут дать "зеленый свет" с небольшой задержкой.

"Именно эти нюансы, похоже, станут основой для того, чтобы делать выводы о том, каковы результаты этого саммита. Или о том, насколько плоха ситуация в союзе, где один из членов и открыто пророссийский, и в самом деле давно потерял право на членство в ЕС, но "противоядие" для которого до сих пор не удается найти", — пишут в "ЕП".

В то же время шанс на удивление, даже в этой печальной ситуации, все же остается. "Если Орбан в конце концов изменит позицию и согласится на старт переговоров, то это будет означать, что противоядие существует", – подытожили в статье.

Ранее Стефанишина рассказала о "подводных камнях" в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

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