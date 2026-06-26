Переговоры о вступлении Украины в ЕС затормозили: в чем причина

Вступление Украины в ЕС / © ТСН.ua

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Работа над открытием следующих переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в Евросоюз продолжится уже в период председательства Ирландии — после 1 июля.

Об этом сообщил неназванный дипломат из ЕС, которого цитирует «Суспільне».

По его словам, на заседании рабочей группы по вопросам расширения 26 июня вновь не удалось утвердить результаты скрининга украинского законодательства. Следующее заседание запланировано на 3 июля, однако повестка дня пока неизвестна.

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Дипломат не уточнил, кто именно заблокировал утверждение на этот раз — ранее это делал Будапешт.

Венгерская сторона продолжает затруднять процесс: премьер-министр Петер Мадьяр ранее заявил, что ускоренное вступление Украины «будет несправедливым» по отношению к странам Западных Балкан, и намекнул, что Венгрия в своих возражениях не одинока.

В то же время чиновник Еврокомиссии, цитируемый изданием, опроверг опасения относительно конкуренции между кандидатами. По его словам, вступление основано исключительно «на заслугах», и согласно существующему плану первой к ЕС должна присоединиться Черногория, далее — Албания, тогда как Сербия отстает из-за недостатка реформ.

Дипломат ЕС также отметил, что определенный прогресс стран Западных Балкан на пути к членству стал возможен именно благодаря Украине: до полномасштабного вторжения вопрос о расширении вообще не стоял на повестке дня.

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Отдельной проблемой остается позиция Польши. На фоне двусторонних разногласий между Варшавой и Киевом среди дипломатов усилилась обеспокоенность в связи с подходом Польши к евроинтеграции Украины.

По словам дипломата, Польша пока что неизменно выступает против открытия одного из пяти оставшихся кластеров — шестого, посвященного внешней политике и политике безопасности.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после официального начала первого этапа переговоров о вступлении в Европейский Союз Украина и Молдова будут продвигаться к евроинтеграции по отдельности, ориентируясь исключительно на собственные темпы внедрения реформ.

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