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Переговоры по окончании войны в Украине: цинические договоренности Китая и стран Глобального Юга

Переговоры по окончании войны в Украине: цинические договоренности Китая и стран Глобального Юга

Флаг Китая / Фото: Associated Press

Китай повторил российский нарратив, что единственным возможным путем разрешения войны в Украине являются переговоры.

Спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй в начале мая посетил и пообщался по телефону с чиновниками стран Глобального юга по войне в Украине, которую Пекин называет "кризисом".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР.

Согласно заявлению дипломатического ведомства, Ли посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и провел встречи с заместителями министров иностранных дел или советниками по нацбезопасности этих стран. В ходе этих визитов он также пообщался по телефону с представителями правительств Бразилии, Индонезии, Казахстана и других государств.

"Китай провел углубленный обмен мнениями со всеми сторонами по поводу "украинского кризиса". И все стороны в целом согласились с предложениями Китая по охлаждению ситуации", — заверили в МИД КНР.

О чем договорился Китай и Глобальный Юг

Китай высказал следующие предложения:

  • чтобы две стороны придерживаться трех принципов для снижения напряженности,
  • фронт не должен расширяться,
  • война не должна обостряться,
  • все стороны не должны вести массированные обстрелы друг друга.

Китай повторил российский нарратив, что единственным возможным путем разрешения войны в Украине являются переговоры. Поэтому Ли призвал, чтобы стороны конфликта создать условия для возобновления прямого диалога и способствовали деэскалации к "достижению режима прекращения огня".

Ли также высказал предложение Китая поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.п., совместно обеспечивать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также сохранять стабильность глобальной промышленности и цепочек поставок. .

"Все стороны согласились продолжать поддерживать коммуникацию и координацию и приветствовали поддержку международным сообществом усилий, направленных на охлаждение ситуации и конструктивную роль в прекращении боевых действий, а также содействии переговорам и возобновлению мира", — говорится в сообщении МИД КНР.

Напомним, американский политик Борис Пинкус рассказал, как повлияет на Путина европейский вояж Си Цзиньпина.

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