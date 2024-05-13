Переговоры по окончании войны в Украине: цинические договоренности Китая и стран Глобального Юга

Спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй в начале мая посетил и пообщался по телефону с чиновниками стран Глобального юга по войне в Украине, которую Пекин называет "кризисом".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР.

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Согласно заявлению дипломатического ведомства, Ли посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и провел встречи с заместителями министров иностранных дел или советниками по нацбезопасности этих стран. В ходе этих визитов он также пообщался по телефону с представителями правительств Бразилии, Индонезии, Казахстана и других государств.

"Китай провел углубленный обмен мнениями со всеми сторонами по поводу "украинского кризиса". И все стороны в целом согласились с предложениями Китая по охлаждению ситуации", — заверили в МИД КНР.

О чем договорился Китай и Глобальный Юг

Китай высказал следующие предложения:

чтобы две стороны придерживаться трех принципов для снижения напряженности,

фронт не должен расширяться,

война не должна обостряться,

все стороны не должны вести массированные обстрелы друг друга.

Китай повторил российский нарратив, что единственным возможным путем разрешения войны в Украине являются переговоры. Поэтому Ли призвал, чтобы стороны конфликта создать условия для возобновления прямого диалога и способствовали деэскалации к "достижению режима прекращения огня".

Ли также высказал предложение Китая поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.п., совместно обеспечивать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также сохранять стабильность глобальной промышленности и цепочек поставок. .

"Все стороны согласились продолжать поддерживать коммуникацию и координацию и приветствовали поддержку международным сообществом усилий, направленных на охлаждение ситуации и конструктивную роль в прекращении боевых действий, а также содействии переговорам и возобновлению мира", — говорится в сообщении МИД КНР.

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