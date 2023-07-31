Переговоры по поводу Украины в Саудовской Аравии: как решили действовать у Путина

30 стран были приглашены на дискуссии по поводу Украины в Джидде, но России нет в списке.

Россия заявила 31 июля, что будет "внимательно следить" за переговорами по поводу Украины, которые состоятся в Саудовской Аравии в начале следующего месяца.

Об этом пишет Politico.

Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры с участием Украины, западных государств и некоторых крупных развивающихся стран в августе, сообщила 29 июля газета The Wall Street Journal.

Россия, которая начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года и продолжает наносить ракетные удары по Украине, не была приглашена на переговоры, но представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "будет следить за этой встречей", сообщило 31 июля российское СМИ. ”.

"Остается до конца понять, какие цели относятся и о чем, собственно, планируют говорить организаторы", — отметил Песков, добавив, что любые попытки способствовать мирному урегулированию "заслуживают положительной оценки". Президент России Владимир Путин недавно заявил, что не может быть никакого прекращения огня, пока украинские войска "наступают".

Предстоящие переговоры, организованные Саудовской Аравией, в которых могут принять участие официальные лица из 30 стран, состоятся в Джидде 5 и 6 августа.

Великобритания, Южная Африка, Польша и ЕС подтвердили свое участие в переговорах, а также ожидается присутствие советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщает The Wall Street Journal. Также приглашены Индия и Бразилия.

Ранее этим летом лидеры и чиновники из более чем десятка стран собрались в Копенгагене, чтобы обсудить возможный мирный план для Украины.

Но некоторые крупные развивающиеся страны все еще колеблются с осуждением войны, что стало очевидным во время состоявшегося в прошлом месяце саммита ЕС с латиноамериканскими лидерами.

Согласно сообщению The Wall Street Journal, официальные лица надеются, что предстоящие переговоры могут получить международную поддержку мирных требований Украины и, возможно, привести к саммиту позже в этом году. Западные дипломаты сообщают, что Саудовская Аравия была избрана для проведения этого раунда переговоров частично в надежде убедить Китай, имеющий тесные связи с Саудовской Аравией, поучаствовать в переговорах.

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