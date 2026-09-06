Переговоры представителей Трампа с Путиным в Москве завершились: первые подробности

Переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным / © Associated Press

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Переговоры спецпосланника президента США Стива Виткоффа и взятия Дональда Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле завершились после почти трех часов встречи. Американские представители покинули территорию Кремля без комментариев для журналистов и отправились в аэропорт.

ТСН.ua собрал основную информацию о переговорах.

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Встреча состоялась 5 сентября и была посвящена возможному мирному урегулированию войны России против Украины.

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Кортеж Виткоффа и Кушнера прибыл в Кремль вместе со специальным представителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

Что обсуждали в Кремле

Накануне поездки американских представителей Дональд Трамп заявил, что Виткофф и Кушнер отправляются в Киев и Москву с конкретным планом, цель которого — прекращение боевых действий. В то же время президент США не стал раскрывать содержание предложенного документа.

В ходе встречи Путин заявил, чтовопросы, которые предстоит обсудить сторонам, являются «непростыми».

Президент России также выразил Трампу благодарность и передал ему наилучшие пожелания, отметив, что американский лидер не прекращает попыток внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта.

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По словам Путина, контакты такого уровня «всегда приносят пользу».

Странный комплимент Путину

В то же время особое внимание привлекло заявление Виткоффа в начале встречи. Спецпосланник Трампа, который на протяжении почти года участвует в попытках Вашингтона добиться прекращения войны, заявил Путину, что будет вспоминать встречи с ним после выхода на пенсию.

«Президент Путин, искренне благодарим вас за то, что приняли нас. Мы только что сидели на улице — я, Джаред, Кирилл, Юрий — и говорили о том, что когда выйдем на пенсию, у нас будет столько невероятных историй и воспоминаний», — сказал Виткофф.

После этого американский посланник особо выделил встречи с российским президентом: «И встречи с вами будут в самом верху этого списка».

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Его слова прозвучали на фоне полномасштабной войны России против Украины, которая продолжается уже пятый год, в то время как российские войска продолжают наносить удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

О чём солгал Путин

В ходе переговоров Путин также заявил, что Россия якобы не наносила ударов по Киеву с начала 5 сентября. По его словам, просьба о прекращении атак на украинскую столицу поступила по официальным каналам.

«Россия сделает всё, что от неё зависит, для обеспечения безопасности переговоров и посредников в лице Виткоффа и Кушнера», — заявил глава Кремля.

В то же время в этот же день российская атака на Киевскую область привела к гибели двух человек в Бучанском районе Киевской области. В результате ударов также были повреждены жилые дома, складские помещения и железнодорожная инфраструктура.

На фоне переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева временно воздержаться от авиаударов по Москвена время переговоров между американской и российской сторонами.

«Мы готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, участвующим в переговорном процессе», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что Украина готова воздерживаться от нанесения ударов по Москве до конца понедельника, ожидая от России аналогичного шага в отношении Киева.

О чем будут говорить в Киеве

По завершении переговоров в Кремле Виткофф и Кушнер, как ожидается, в воскресенье, 6 сентября, отправятся в Киев. Там американские представители должны продолжить консультации уже с украинской стороной.

В то же время военно-политический аналитик Александр Коваленко высказал предположение, что представители администрации Трампа могут в ходе переговоров убеждать Киев согласиться на вывод украинских войск из Донбасса.

«Завтра нас будут убеждать добровольно вывести войска из „Донбасса“. Особый акцент — именно на „Донбассе“, а не на Донецкой области», — предположил Коваленко.

Напомним, ранее Bloomberg оценивал ожидания от переговоров Виткоффа и Кушнера в Москве как «крайне низкие». Собеседники издания отмечали, что предыдущие визиты американских представителей в Россию не принесли результатов, а в Кремле не видят оснований полагать, что на этот раз Вашингтону удалось подготовить предложения, которые Москва готова принять.

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