Переговоры Путина и Лукашенко: о чем говорили диктаторы и что осталось "за кадром"

Президент России Владимир Путин 19 декабря приехал в Минск на переговоры с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко. Визит Путина в Беларусь стал первым с 2019 года. Официально темой переговоров Москвы и Минска названы "укрепление обороноспособности" и экономическое сотрудничество, однако эксперты убеждены, что два диктатора встретились, чтобы обсудить дальнейшее превращение Беларуси в российскую военную базу, а также создание плацдарма для нового наступления на территорию Украины.

ТСН.ua собрал подробности переговоров Путина и Лукашенко.

Официальная часть встречи

Российский президент прибыл в Минск в сопровождении истребителей. Во время его перелета в воздух для конспирации были подняты еще три российских правительственных борта. Встречали Путина девушки с хлебом-солью и Лукашенко с младшим сыном Николаем. Затем их кортежи прибыли в Минск во дворец Независимости.

В Минск также прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. По официальным сообщениям, Шойгу и министр обороны РБ Виктор Хренин уже обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и "укрепление обороноспособности двух государств".

В свою очередь, главы двух государств якобы обсудили экономическое сотрудничество, а Лукашенко заявил о "необходимости диалога Запада и России".

Путин на открытой части переговоров заявил, что экономика – это "приоритет в отношениях между Россией и Беларусью", и выразил надежду на рост товарооборота между двумя государствами. Лукашенко заявил, что "его страна и Россия находят общие ответы на угрозы". Лукашенко обратился к Западу и призвал цивилизованный мир "прислушаться к голосу разума и возобновить диалог безопасности с Россией".

Также самопровозглашенный белорусский президент заговорил о последствиях санкций и необходимости сотрудничества с государством-агрессором, что "обеспечить благами своих граждан".

Что нужно Кремлю от Лукашенко

По данным Центра национального сопротивления, Путин пытается получить контроль над белорусским оборонно-промышленным комплексом для дальнейшей агрессии против Украины.

"Возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время запланированных на 19 декабря переговоров диктаторов Путина и Лукашенко в Минске", — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что Путин продолжает давить на Лукашенко для прямого втягивания военных Беларуси в войну в Украине. Но там сейчас оценивают такой шаг как маловероятный.

"Белорусская армия продолжает обслуживать российские войска, которые дислоцируются в Беларуси. Не исключено, что Лукашенко будет готов на уступки по контролю над ОПК страны во время переговоров с Путиным", — добавили в ЦНС.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что визит Путина связан с его планами окончательно аннексировать Беларусь.

"По моему мнению, Путин едет в Беларусь с министром обороны для того, чтобы таким образом закрепить окончательно аннексию Беларуси и превратить ее в реальный плацдарм, с которого могут производиться не только воздушные удары, но и наземные операции", — заявил Грабский на канале "Freeдом".

По его мнению, визит происходит именно сейчас, "так как 30 декабря – 100-летие образования Советского Союза".

"Сейчас нужно дать населению Российской Федерации какую-то положительную новость, попытаться сплотить вокруг этой новости о возвращении Советского Союза, как всегда "окруженного кольцом врагов", население России, которое начинает сомневаться в целесообразности проведения операции, которую они называют специальной военной", — пояснил эксперт .

Грабский также считает, что одной из главных тем встречи является размещение войск РФ на территории Беларуси и использование белорусских учебных центров для подготовки российских солдат.

Читайте также: